Πώς θα αναχαίτιζε η Δανία μία επέμβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία – Αποκαλύπτεται το μυστικό σχέδιο

Το σχέδιο που είχε εκπονίσει η Δανία υπό τον φόβο της επέμβασης των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, αποκαλύπτεται.

ΗΠΑ και Δανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά το ζήτημα της νήσου που ανήκει εδαφικά στην Κοπεγχάγη, έχει διχάσει βαθιά την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να προσαρτήσει την περιοχή, με την Δανία αλλά και τους Γροιλανδούς να αρνούνται κατηγορηματικά.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Δανίας DR, επικαλούμενος πηγές στην κυβέρνηση, τον στρατό της χώρας αλλά και Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενημέρωσε πως Δανοί στρατιώτες ήταν έτοιμοι να ανατινάξουν τους αεροπορικούς διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, για να μπει τροχοπέδη στους Αμερικανούς.

Ακόμα, σημείωσε πως είχαν μεταφερθεί και προμήθειες αίματος για την περίθαλψη τραυματιών, σε περίπτωση μάχης.

Η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους, επιβεβαιώνει το σχετικό ρεπορτάζ του DR, αλλά το υπουργείο Άμυνας της Δανίας δεν θέλησε να προβεί σε σχολιασμό.

Ανώτερος Δανός στρατιωτικός, μιλώντας ανώνυμα στο BBC, δήλωσε ότι «μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ανθρώπων γνώριζε για την επιχείρηση, για λόγους ασφαλείας».

Το σχέδιο της Δανίας και η έκκληση για βοήθεια

Οι πηγές ανέφεραν στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα, πως η Δανία είχε ζητήσει βοήθεια από Γαλλία, Γερμανία και σκανδιναβικές χώρες για την αντιμετώπιση των ΗΠΑ.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περί τις 3 Ιανουαρίου, όταν σημειώθηκε η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γεγονός που ενέτεινε τους φόβους για τα πλάνα του Τραμπ και για την Γροιλανδία.

Την επομένη κιόλας της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφραζε σε δημοσιογράφους την επιθυμία του να προσαρτήσει την περιοχή, για λόγους ασφαλείας.

Υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας της Δανίας δήλωσε στο DR ότι «όταν ο Τραμπ συνέχιζε να λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, και μετά αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα, έπρεπε να λάβουμε σοβαρά υπόψη όλα τα σενάρια».

«Μετά τη Βενεζουέλα, (σ.σ. οι Αμερικανοί) νόμιζαν ότι μπορούσαν να περπατήσουν στο νερό» σχολίασε πηγή των FT για το ίδιο θέμα.

Για τον λόγο αυτό, μικρή ομάδα Δανών, Γάλλων, Γερμανών, Νορβηγών και Σουηδών στρατιωτών μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, και στο Κανγκερλουσουάκ, όπου υπάρχουν αεροδρόμια.

Εκείνη την εποχή, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωνε ότι οι δυνάμεις αυτές θα ενισχυθούν με «χερσαία, αεροπορικά και θαλάσσια μέσα».

Το σχέδιο όριζε την ανάπτυξη επίλεκτων ομάδων από τη Δανία αλλά και Γάλλων ειδικά εκπαιδευμένων για πόλεμο σε ψυχρές, ορεινές περιοχές. Επίσης, αεροσκάφη πέταξαν στην περιοχή αλλά και ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο κινήθηκε προς τον Βόρειο Ατλαντικό.

Η ανάπτυξη παρουσιάστηκε ως μέρος κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, υπό την ηγεσία της Κοπεγχάγης και την ονομασία Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή, αλλά ο πραγματικός λόγος ήταν η προετοιμασία για μια πιθανή αμερικανική εισβολή.

Οι Δανοί ήταν προετοιμασμένοι να μπουν σε πόλεμο, για να υπερασπιστούν τα εδάφη τους, και στρατιώτες είχαν λάβει εντολή να ανατινάξουν τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης στο Νουούκ και το Κανγκερλουσουάκ για να αποτρέψουν την προσγείωση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών εκεί, ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

«Το κόστος για τις ΗΠΑ θα έπρεπε να αυξηθεί. Οι ΗΠΑ θα έπρεπε να προβούν σε μια εχθρική ενέργεια για να καταλάβουν τη Γροιλανδία» δήλωσε Δανός αξιωματούχος άμυνας, αλλά παραδέχθηκε πως τα στρατεύματά τους δεν θα ήταν ικανά να αποκρούσουν μια αμερικανική επίθεση.

Από τα τέλη Ιανουαρίου και ύστερα, ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα καταφύγει στη βία, αλλά - και με τον πόλεμο στο Ιράν - δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν η Γροιλανδία παραμένει στα πλάνα του.