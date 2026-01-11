«Η Γροιλανδία δεν πωλείται»: Αγωνία και αγανάκτηση στη γη των 56.000 κατοίκων

«Οι Γροιλανδοί δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί»: ξεκάθαρο είναι το μήνυμα που στέλνουν οι κάτοικοι της νησιωτικής περιοχής στην Αρκτική στις ΗΠΑ, με φόντο την - σχεδόν πολεμική - ρητορική του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ρεπορτάζ του BBC, κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την αγωνία τους για τις επόμενες κινήσεις του ρεπουμπλικάνου, που δεν έχει αποκλείσει ακόμα και την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης για να ικανοποιήσει έναν από τους πλέον διακαείς του πόθους.

Η Mia Chemnitz, μία εκ των συνολικά 56.000 Γροιλανδών που μένουν στο Νουούκ και τη γύρω νοτιοδυτική ακτογραμμή, επιμένει πως ο λαός της δεν πωλείται. «Δεν είμαστε προς πώληση» ανέφερε, ειδικότερα.

Η 32χρονη επιχειρηματίας απηχεί το συναίσθημα πολλών συντοπιτών τους, που κρίνουν το μέλλον ζοφερό εάν δεν μπει ένα στοπ στις αμερικανικές επιδιώξεις.

Σημειώνεται πως ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει πως υπάρχει μία «ενεργή» προσφορά για την αγορά της περιοχής, που ανήκει γεωγραφικά στη Δανία, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και μία επέμβαση τύπου Βενεζουέλας.

Το αρχιπέλαγος μπήκε στο επίκεντρο της συζήτησης την επόμενη, κιόλας, ημέρα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, με τον ίδιο τον Τραμπ να επιμένει πως «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους ασφαλείας».

Το Νουούκ όπου ζει το 80% των πολιτών της Γροιλανδίας | EPA/Christian Klindt Soelbeck DENMARK OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μάλιστα, σύζυγος ανώτερου στελέχους του επιτελείου Τραμπ δημοσίευσε μία φωτογραφία της Γροιλανδίας με την αμερικανική σημαία γράφοντας «Σύντομα», κάτι που ενέτεινε την αγωνία.

«Τότε σταμάτησε να φαίνεται αόριστο» είπε η Tupaarnaq Kopeck, η οποία έχει μετακομίσει στον Καναδά, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις εντατικά γιατί ανησυχεί για την οικογένειά της. «Επικοινώνησα με την αδελφή μου και της είπα πως αν γίνει πραγματικότητα το αδιανόητο, έχουν ένα μέρος να μείνουν».

Η Aaja Chemnitz, μία εκ των δύο βουλευτών που εκπροσωπούν τη Γροιλανδία στο κοινοβούλιο της Δανίας, χαρακτήρισε τα όσα λέει ο Αμερικανός πρόεδρος ως «ευθεία απειλή» και δήλωσε πως τα θεωρεί «απαράδεκτα».

«Είναι εντελώς ασεβές εκ μέρους των ΗΠΑ να μην αποκλείουν την προσάρτηση της χώρας» επεσήμανε.

«Δεν είναι ευχάριστο να είσαι ένας λαός 56.000 ανθρώπων και να δέχεσαι τέτοιες απειλές – αν μπορείς να τις ονομάσεις έτσι – από έναν γίγαντα όπως οι ΗΠΑ» σημείωσε ο Masaana Egede, εκδότης της γροιλανδικής εφημερίδας Sermitsiaq. «Οι πολίτες της Γροιλανδίας είναι ανήσυχοι για αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που το παίρνουμε ελαφριά».

«Θα ήταν σαν να αλλάζαμε τον έναν αφέντη με έναν άλλο»

Η Δανή πρωθυπουργός αλλά και Ευρωπαίοι σύμμαχοι της χώρας καταδίκασαν τις δηλώσεις των Αμερικανών, αλλά αυτό δεν καθησυχάζει τους πολίτες του αρχιπελάγους καθώς, όπως ανέφεραν, τα λόγια χωρίς επιπτώσεις δεν έχουν νόημα.

«Ως Γροιλανδή, δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι: τι αξία έχουμε για αυτούς τους συμμάχους; Μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να μας προστατεύσουν;» διερωτάται μία εκ των κατοίκων.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Γροιλανδοί τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από τη Δανία, αλλά αντιτίθενται στο να ανήκουν στις ΗΠΑ. Το έδαφος είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοδιοικούμενο, με τον έλεγχο των εξωτερικών υποθέσεων και της άμυνας να παραμένει στην Κοπεγχάγη.

Γροιλανδία | Jens Fog Jensen HANDOUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτός είναι, ίσως, ο λόγος για τον οποίο ο Aleqatsiaq Peary, ένας 42χρονος Ινουίτ που ζει στην απομακρυσμένη βόρεια πόλη Qaanaaq, δεν φάνηκε να απασχολείται από την προοπτική της ιδιοκτησίας από τις ΗΠΑ.

«Θα ήταν σαν να αλλάζαμε τον έναν αφέντη με έναν άλλο, από τον έναν κατακτητή στον άλλο» εξήγησε. «Είμαστε αποικία της Δανίας. Ήδη χάνουμε πολλά από το να είμαστε υπό την κυριαρχία της δανικής κυβέρνησης».

Ωστόσο, προσέθεσε: «Δεν έχω χρόνο για τον Τραμπ. Ο λαός μας έχει ανάγκες», εξηγώντας ότι κυνηγοί, όπως αυτός, κυνηγούν στον πάγο της θάλασσας που, όμως, λιώνει και δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον.

Για τον Masaana, η ρητορική των ΗΠΑ προωθεί μια παραπλανητική δυαδική επιλογή. Εξήγησε πως η λύση δεν πρέπει να είμαι το δίλημμα Δανία ή ΗΠΑ αλλά να εισακουστεί αυτό που πραγματικά θέλει ο λαός του.