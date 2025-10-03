Πώς θα γίνει ο επαναπατρισμός των Ελλήνων του Global Sumud Flotilla: Πότε φεύγουν από το Ισραήλ

Κρατούμενοι στην έρημο Νεγκέβ βρίσκονται οι περισσότεροι από τους 400 ακτιβιστές, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, λόγω του ότι επέβαιναν στα σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που κατευθύνονταν στη Λωρίδα της Γάζας

Μεταξύ των κρατουμένων βρίσκονται 27 Έλληνες πολίτες, ανάμεσά τους και η πολιτικός Πέτη Πέρκα, η οποία συνελήφθη κατά την επιχείρηση αναχαίτισης των πλοίων από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασκηθούν διώξεις ή να υπάρξει παραπομπή των ακτιβιστών σε δικαστήριο. Οι ισραηλινές αρχές προχωρούν σε απευθείας απέλαση, βάσει διοικητικών διαδικασιών.

Ήδη τέσσερις Ιταλοί πολίτες έχουν επιστρέψει στη χώρα τους, ενώ αντίστοιχη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και για τους υπόλοιπους.

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού, βρίσκεται επιτόπου, διευκολύνοντας τις επαφές και τις συνεννοήσεις για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών.

Οι ισραηλινές αρχές επιθυμούν η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, λόγω γραφειοκρατικών δυσκολιών και του μεγάλου αριθμού των συλληφθέντων, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για την ολοκλήρωση όλων των απελάσεων.

Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε γραπτό διάβημα προς το Ισραήλ με αφορμή την συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού «που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους.

470 ακτιβιστές σε 42 πλοία

Συνολικά, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 470 ακτιβιστές επέβαιναν στα 42 σκάφη του στολίσκου, που αναχαιτίστηκαν από ειδικές μονάδες του Ισραηλινού Ναυτικού. Το τελευταίο πλοίο αναμένεται σήμερα να φτάσει σε λιμάνι του νότιου Ισραήλ.

Παράλληλα, εξετάζεται η απαγόρευση μελλοντικής εισόδου των συγκεκριμένων ατόμων στο Ισραήλ, ως επιπλέον μέτρο.

Η απέλαση

Η διαδικασία απέλασης απαιτεί συντονισμό σε διπλωματικό επίπεδο και τη συνεργασία τόσο των πρεσβειών όσο και των κρατουμένων, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα.

Υπάρχει πρόθεση από την ισραηλινή πλευρά να προστεθούν επιπλέον πτήσεις για να διευκολυνθεί η επιστροφή των ακτιβιστών στις χώρες τους, εφόσον υπάρξει συνεργασία από την πλευρά τους.

Νέος στολίσκος με 100 ακτιβιστές

Την ίδια ώρα, νέος στολίσκος με περίπου 100 ακτιβιστές πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Ο στολίσκος ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου από την Ιταλία και τα πλοία βρίσκονται ήδη ανοιχτά της Κρήτης.

Στόχος των ακτιβιστών είναι η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, ωστόσο, όπως υπενθυμίζουν οι ισραηλινές αρχές, ισχύει ναυτικός αποκλεισμός στην περιοχή. Σε περίπτωση που τα πλοία πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη των 70 ναυτικών μιλίων από τη Γάζα, είναι πιθανό να υπάρξει παρόμοια αναχαίτιση όπως στα προηγούμενα περιστατικά.