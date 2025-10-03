Ακόλουθα με τη σύλληψη και των Ελλήνων ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα από το Ισραήλ, αλλά και την ανάρμοστη συμπεριφορά του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απέναντί τους, η ελληνική διπλωματία ανέλαβε άμεσα δράση.

Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Στόχος της επίσκεψης ήταν να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή. Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους, αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Global Sumud Flotilla - Διάβημα Γεραπετρίτη για τις χυδαιότητες Μπεν Γκβιρ

Αναφέρεται ακόμα πως «Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο "Global Sumud Flotilla", μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

Υπενθυμίζεται πως ο ακροδεξιός υπερεθνικιστής Μπεν Γκβιρ, είχε μεταβεί στον τόπο κράτησης των διεθνών ακτιβιστών μετά τη σύλληψή τους, βρίζοντάς τους και αποκαλώντας τους τρομοκράτες.