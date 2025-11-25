Πότε θα είναι το «έτος μηδέν» για ρωσική εισβολή στην Ευρώπη: Εφιαλτική πρόβλεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ

Η Ρωσία θα μπορούσε, έως το 2029, να είναι έτοιμη για μια επίθεση εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι ακόμη και αν τελείωνε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία θα παρέμενε «μια ιμπεριαλιστική και επιθετική χώρα, της οποίας οι φιλοδοξίες εκτείνονται πολύ πιο πέρα».

Η Ρωσία «αν μη τι άλλο δημιουργεί για τον εαυτό της την επιλογή ενός πολέμου εναντίον του ΝΑΤΟ το αργότερο έως το 2029», δήλωσε ο Βάντεφουλ, επικαλούμενος πηγές των μυστικών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο του Φόρουμ Εξωτερικής Πολιτικής στο Βερολίνο.

«Ήδη πραγματικότητα» η εισβολή Ρωσίας στην Ευρώπη

Ο Βάντεφουλ τόνισε επίσης ότι η Ρωσία έχει σε μεγάλο βαθμό προσαρμόσει την οικονομία και την κοινωνία της στον πόλεμο και στρατολογεί περισσότερους στρατιώτες από όσους χρειάζεται επί του παρόντος για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Διαβάστε ακόμα: Κοντινές οι σχέσεις του Νόαμ Τσόμσκι με τον Επστάιν: «Πολύτιμη εμπειρία οι συζητήσεις μας»

Οι πρόσθετες δυνάμεις προορίζονται πιθανότατα για μελλοντική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ανέφερε και πρόσθεσε ότι η απειλή από τη Ρωσία δεν αποτελεί πλέον μακρινή ανησυχία, αλλά «ήδη μια πραγματικότητα», επισημαίνοντας τις τακτικές υβριδικού πολέμου που χρησιμοποιεί, όπως οι δολιοφθορές και η στοχαστική τρομοκρατία.

Στο περιθώριο του Φόρουμ ο κ. Βάντεφουλ είχε συνάντηση με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφάντι, μετά την οποία δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η ευθύνη βαρύνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ειρήνευση εξαρτάται αποκλειστικά από τον Πούτιν. Αυτός άρχισε τον πόλεμο και αυτός πρέπει τώρα να τον τερματίσει. Αν θέλει ειρήνη, πρέπει επιτέλους τώρα να δείξει τη βούληση να διαπραγματευτεί.

Εμείς, η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, είμαστε έτοιμοι. Τώρα πρέπει να αποφασίσει ο Πούτιν», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε ακόμη ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για το θέμα.