Πού βρίσκεται το ελληνόκτητο πλοίο Epaminondas που κατασχέθηκε στο Ορμούζ: Το βίντεο της ιρανικής τηλεόρασης

Στη δημοσιότητα έδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση ντοκουμέντα από τα δύο πλοία που κατασχέθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, το «MSC Francesca» και το ελληνικό πλοίο «Epaminondas».

Το βίντεο, το οποίο μετέδωσε και ο Alpha,δείχνει τα δύο πλοία, και τα πλοία των Φρουρών της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνεται ότι είναι αγκυροβολημένα στα Στενά του Ορμούζ με όλο τους το φορτίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εντάσεις παραμένουν οξυμένες στα Στενά, καίριας σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, που έχουν μετατραπεί σε διακύβευμα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Στενά του Ορμούζ: Τι ανακοίνωσε ο Πιτ Χέγκσεθ

Στα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε σήμερα (24/4) και ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος δήλωσε ότι: «ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ θα διαρκέσει για όσο είναι απαραίτητο».

Επιπλέον, όπως επισημαίνει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Χέγκσεθ τόνισε ότι «ο αποκλεισμός μας αυξάνεται και αποκτά παγκόσμια διάσταση. Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.