Πού έχει εξαφανιστεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ; Φήμες ότι τον φροντίζει προσωπικά ο Πεζεσκιάν

Ο ντε φάκτο ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου από τον συνασπισμό ΗΠΑ - Ισραήλ, Αλί Χαμενεΐ, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρυψώνα, με την πρόσβαση σε αυτόν να είναι εξαιρετικά δύσκολη και περιορισμένη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται το Ισραηλινό Channel 12, φέρεται ο Χαμενεΐ να περιβάλλεται κυρίως από ιατρική ομάδα που τον φροντίζει, ενώ στη θεραπεία του εμπλέκονται επίσης ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, καρδιοχειρουργός στο επάγγελμα, καθώς και ο υπουργός Υγείας του Ιράν.

Ανώτατοι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν τον επισκέπτονται, φοβούμενοι ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να τους παρακολουθήσει και έτσι να εντοπίσει τη θέση του.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Η κατάσταση της υγείας του

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του, ένα από τα πόδια του Χαμενεΐ έχει χειρουργηθεί τρεις φορές και αναμένεται να του τοποθετηθεί πρόσθετο μέλος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Έχει υποβληθεί και σε επέμβαση στο χέρι, με τη λειτουργικότητά του να επανέρχεται σταδιακά. Το πρόσωπο και τα χείλη του έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, γεγονός που δυσκολεύει την ομιλία του, ενώ αναμένεται να χρειαστεί και πλαστικές επεμβάσεις.

Παρά τα προβλήματα υγείας, αναφέρεται ότι παραμένει διαυγής πνευματικά και συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας, η οποία ασκείται με τρόπο που παραπέμπει σε «διοικητικό συμβούλιο», σε συνεργασία με τους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη απευθύνει μήνυμα μέσω βίντεο προς τον λαό και περιορίζεται σε γραπτές δηλώσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό συμβαίνει επειδή δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ευάλωτος ή να ακουστεί αδύναμος.

Τα μηνύματα προς τον ίδιο μεταφέρονται αποκλειστικά χειρόγραφα, μέσα σε φακέλους, μέσω μια σειρά αγγελιαφόρων που κινούνται σε κεντρικούς και παράδρομους, με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, μέχρι το σημείο όπου κρύβεται. Με τον ίδιο τρόπο επιστρέφουν και οι οδηγίες που δίνει στους συνεργάτες του.

Λόγω της κατάστασής του και των ανησυχιών για την ασφάλειά του, έχει στην πράξη εκχωρήσει ορισμένες αρμοδιότητες σε στρατηγούς, τουλάχιστον προσωρινά. Ωστόσο, στις πολιτικές διεργασίες συμμετέχουν όχι μόνο σκληροπυρηνικά στοιχεία αλλά και μεταρρυθμιστικές τάσεις.