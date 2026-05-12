ΠΟΥ για χανταϊό: «Θα υπάρξουν περαιτέρω κρούσματα, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιδημία»

Προειδοποίηση για ενδεχόμενα νέα κρούσματα χανταϊού εξέδωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σήμερα, Τρίτη, καθησυχάζοντας τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ξεκίνημα μιας ευρύτερης επιδημίας.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευρύτερη επιδημία, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, μιλώντας δίπλα στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του χανταϊού, «είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής υπάρχουν επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού και δύο ύποπτα: ο Ολλανδός που πέθανε πριν υποβληθεί σε τεστ και ένας άνδρας ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται στο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου δεν υπάρχουν τεστ.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές έκαναν λόγο για 22 ταυτοποιημένες επαφές στη χώρα, ενώ ζήτησαν από τους πολίτες να μην πανικοβληθούν.