Πούτιν: «Αδύνατον να φανταστεί κανείς ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια σειρά δηλώσεων και στην κεντρική ομιλία του για την εξωτερική πολιτική, εμφανίζεται ως υπέρμαχος της ειρήνης και ταυτόχρονα προειδοποιεί για τις κινήσεις της Ευρώπης. Κατηγορεί ευρωπαϊκές χώρες ότι καλλιεργούν «υστερία» και επιχειρούν να ξαναδημιουργήσουν τον «παλιό εχθρό» που εφεύραν πριν από αιώνες: τη Ρωσία.

«Αδύνατον να φανταστεί κανείς ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» είπε επίσης.

Παρά τις δηλώσεις των ευρωπαϊκών «κυβερνητικών ελίτ» ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι κοντά, ο ίδιος απορρίπτει αυτά τα σενάρια ως «ανοησίες» που δεν πιστεύει, επισημαίνοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας του.

Ο Πούτιν εκφράζει την αμφιβολία του για τις προθέσεις της Ευρώπης, αναφέροντας πως οι λαοί της δεν κατανοούν γιατί πρέπει να ανησυχούν για τη Ρωσία ή να επιβαρυνθούν οικονομικά για να την αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, προειδοποιεί πως η Μόσχα δεν θα μείνει απαθής απέναντι στην «επικίνδυνη» στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης, καλώντας σε λήψη υπόψη αυτών των εξελίξεων για τη διασφάλιση της ρωσικής άμυνας και ασφάλειας.

Putin claimed that Europe is to blame for Russia waging war against Ukraine. pic.twitter.com/Oy6jReKst8 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2025

Αμφιβάλλει επίσης αν οι μεγαλεπήβολες δηλώσεις, όπως αυτή της Γερμανίας ότι θα δημιουργήσει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης, είναι ρητορικές ή μπορούν να υλοποιηθούν, ενώ διαβεβαιώνει πως η Ρωσία παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προειδοποιεί ότι η αντίδρασή της θα είναι, «για να το πούμε ήπια, αρκετά πειστική».

Παράλληλα, στην ομιλία του για την εξωτερική πολιτική, ο Πούτιν παρουσιάζεται ως παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης. Αναγνωρίζει τις διαφορές με τις ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτηρίζει «φυσιολογικές για μεγάλες χώρες», ενώ εκφράζει εκτίμηση για την προσέγγιση της διοίκησης Τραμπ, που όπως λέει έκανε «ξεκάθαρες δηλώσεις χωρίς υποκρισία». Τονίζει πως και οι δύο χώρες δρουν ως ορθολογικοί παράγοντες που υπηρετούν τα εθνικά τους συμφέροντα, ενώ ένα από τα ρωσικά συμφέροντα παραμένει η πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Ολοκληρώνοντας, επισημαίνει πως στο σημερινό πολυπολικό παγκόσμιο σύστημα, η ισορροπία και η αρμονία μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από κοινή συνεργασία.

Πηγή: news.sky.com