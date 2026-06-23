Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε έτοιμος για επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, πατώντας πάνω στο προσχέδιο της Κωνσταντινούπολης του 2022.

Παράλληλα, υποβάθμισε τη σημασία των ουκρανικών επιθέσεων με drones σε ρωσικές πολιτικές υποδομές, τονίζοντας ότι δεν επηρεάζουν το μέτωπο αλλά στοχεύουν στην πρόκληση πανικού στους πολίτες.

🙄 Putin says he is ready for peace talks. But there’s a catch



In the Kremlin’s version of “negotiations,” Ukraine must first accept Russia’s terms: the Istanbul agreements, the so-called “realities on the ground,” and the demands Putin outlined in his 2024 speech at the Russian… https://t.co/ppMG2611GA pic.twitter.com/xl5cNEegBi — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός βρίσκεται κοντά στην κατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης Κοστιαντίβκα στο Ντονέτσκ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο ρώσος ηγέτης τόνισε ότι «η Μόσχα εξακολουθεί να υποστηρίζει μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση, εφόσον ληφθούν υπόψη οι όροι και οι συμφωνίες που έχουν ήδη συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών».

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Σημειώνεται ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2026, προκαλώντας αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και ουρές σε κάποιες περιοχές, με το Κίεβο να επιδιώκει έτσι τη μείωση των πολεμικών πόρων της Μόσχας.

O Πούτιν εκτίμησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της Κοστιαντίβκα, ενός κομβικού σημείου στην αμυντική γραμμή της Ουκρανίας στο Ντονέτσκ.