Πούτιν και Νετανιάχου συζήτησαν για τη Γάζα: Πού στέκεται στο μεσανατολικό ο Ρώσος πρόεδρος

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, ανέφερε τη Δευτέρα (6/10) ο ιστότοπος του Κρεμλίνου.

Το κανάλι Telegram του Κρεμλίνου, από την πλευρά του, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Πούτιν και ο Νετανιάχου συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Οι τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν διεξοδικά, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του σχεδίου που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για την ομαλοποίηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Πούτιν: Υποστηρίζει συνολική λύση για τη Γάζα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε την ακλόνητη θέση της Ρωσίας υπέρ μιας συνολικής διευθέτησης του παλαιστινιακού ζητήματος σε μια γνωστή διεθνή νομική βάση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι δύο ομόλογοι αντάλλαξαν απόψεις για άλλα περιφερειακά ζητήματα, ανέφερε το Κρεμλίνο. «Ειδικότερα, εξέφρασαν ενδιαφέρον για την εξεύρεση διαπραγματευμένων λύσεων στην κατάσταση γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για περαιτέρω σταθεροποίηση στη Συρία», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε επίσης τις καλύτερες ευχές του στον Πούτιν την παραμονή των γενεθλίων του τελευταίου.

«Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον ισραηλινό λαό για την έναρξη της εβραϊκής γιορτής του Σουκότ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: Interfax