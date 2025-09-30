Πούτιν: «Ο Ρωσικός στρατός επικρατεί στον δίκαιο αγώνα του στην Ουκρανία»

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία.

«Οι μαχητές οι διοικητές μας εξαπολύουν επιθέσεις, και ολόκληρη η χώρα, όλη η Ρωσία, διεξάγει αυτόν τον δίκαιο αγώνα», ανέφερε ο Πούτιν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

«Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για τη Μητέρα Πατρίδα και την ενότητα του ιστορικού μας πεπρωμένου, αγωνιζόμαστε και επικρατούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν.

Υπενθυμίζεται πως χθες, με διάταγμα Πούτιν 135.000 νέοι θα καταταγούν στον στρατό για να υπηρετήσουν την υποχρεωτική τους θητεία. Αυτή είναι η πιο πολυπληθής κατάταξη στον στρατό από το 2016 παρά το γεγονός ότι τα ερωτήματα αν οι νεοσύλλεκτοι πάνε στο μέτωπο παραμένουν αναπάντητα.

Σύμφωνα με το διάταγμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα στρατευτούν υποχρεωτικά Ρώσοι πολίτες ηλικίας 18 έως 30 ετών που δεν ανήκουν σε εφεδρεία. Την ευθύνη της εφαρμογής αναλαμβάνουν η κυβέρνηση, οι περιφερειακές αρχές και οι επιτροπές στρατολόγησης.