Πούτιν: Προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία για το Πάσχα

Κατάπαυση πυρός για τον εορτασμό του Πάσχα ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Θα τεθεί σε ισχύ από τις 4 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής του Πάσχα.
«Ενόψει του εορτασμού του Πάσχα των Ορθοδόξων, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου μέχρι το τέλος της 12ης Απριλίου», αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.
Το Κρεμλίνο επισημαίνει πως θεωρεί ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Μόσχας για την τήρηση πασχαλινής εκεχειρίας.
