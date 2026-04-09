Πούτιν: Προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία για το Πάσχα

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό του Πάσχα. Από πότε μέχρι πότε θα ισχύσει;

Βλαντιμίρ Πούτιν
Κατάπαυση πυρός για τον εορτασμό του Πάσχα ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν Θα τεθεί σε ισχύ από τις 4 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής του Πάσχα.

«Ενόψει του εορτασμού του Πάσχα των Ορθοδόξων, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου μέχρι το τέλος της 12ης Απριλίου», αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο επισημαίνει πως θεωρεί ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Μόσχας για την τήρηση πασχαλινής εκεχειρίας.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

