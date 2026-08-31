«Θα με κρεμάσουν»: Ο λόγος που ο Πούτιν θέλει να κερδίσει τον πόλεμο, δεν είναι μόνο ο προφανής

Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν πετύχει όλα της τα στρατιωτικά σχέδια στην Ουκρανία, πολλοί αναρωτιούνται τι θα γίνει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πηγές του Economist φανέρωσαν μάλιστα, ότι... το ίδιο αναρωτιέται και ο ίδιος.

«Θα με κρεμάσουν», φέρεται να είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές στο μέσο. Ωστόσο, ο ηγέτης φέρεται να μην σκοπεύει να βάλει τέλος στον πόλεμο, με τον φόβο για την ίδια του τη ζωή να αποτελεί κινητήρια δύναμη για να συνεχίσει, εκτός από τα προφανή, τον γεωπολιτικό έλεγχο και την αποτροπή της επέκτασης του ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας.

“They’ll hang me.” Putin, cornered, is preparing a new escalation of the war



According to The Economist, the Russian dictator has found himself in a dead end but is afraid to show weakness.



He believes that ending the war without capturing all of Donbas would threaten not only… pic.twitter.com/hjniYSx8aD — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026

Στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου, επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν σχεδιάζει να κλιμακώσει τον πόλεμο, αντί να υποχωρήσει, μια πολιτική που έχει βαθιές ρίζες στο καθεστώς της Μόσχας, αφού, σε αντίθετη περίπτωση που ο πόλεμος τελειώσει χωρίς η Ρωσία να έχει επιτύχει, ούτε καν τον ελάχιστο στόχο της, δηλαδή την κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς, τότε ο Πούτιν θα φοβόταν για τη δική του ασφάλεια.

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Υπενθυμίζεται ότι, προ ημερών δημοσιεύματα τον ήθελαν να σχεδιάζει επίθεση μεγάλης κλίμακας εναντίον του Κιέβου και του Τσερνίχιβ, ενώ έχει δεσμευτεί να αυξήσει τον «στόλο», με επιπλέον 300.000-400.000 άνδρες. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας της έχει ήδη ανακοινώσει προετοιμασίες για μαζικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Κανένα από τα οικονομικά ή πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η Ρωσία δεν είναι μοιραίο για τον Πούτιν: εξακολουθεί να έχει τους πόρους και τον κατασταλτικό μηχανισμό που χρειάζεται για να συνεχίσει να μάχεται. Αλλά το πώς γίνεται αντιληπτός ο πόλεμος στο εσωτερικό έχει σημασία, συμπληρώνει o Economist.