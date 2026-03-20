Πράσινο φως από τον Τραμπ για την πώληση όπλων και πυρομαχικών αξίας επιπλέον 7 δισ. δολαρίων στα ΗΑΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση όπλων και πυρομαχικών αξίας 7 δισεκ. δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

patriot
Patriot | NATO
Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την πώληση επιπλέον όπλων και πυρομαχικών αξίας 7 δισεκ. δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χωρίς να χρειαστεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να το ανακοινώσει και να ειδοποιήσει το Κογκρέσο, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τέτοιες συναλλαγές, ανέφερε η Wall Street Journal.

Οι αγορές αυτές, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προστέθηκαν σε πωλήσεις ύψους 16,5 δισεκ. δολαρίων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα χθες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Διαβάστε επίσης: Πού πηγαίνουν τα «πολεμικά δολάρια» των ΗΠΑ: Στα 18 δισ. εκτιμάται το ποσό που έχει δαπανηθεί στη σύρραξη

Η πώληση συμπεριλαμβάνει πυραύλους PAC-3 για συστήματα Patriot, αξίας κάπου 5,6 δισεκ. και ελικοπτέρων CH-47 Chinook, αξίας 1,32 δισεκ. δολαρίων, κατά το δημοσίευμα, που εξηγεί πως οι πωλήσεις δεν ανακοινώθηκαν δημόσια διότι αποτελούν επεκτάσεις ήδη εγκεκριμένων συμφωνιών.

