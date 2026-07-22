«Πράσινο φως» Τραμπ για συμφωνία με την Σαουδική Αραβία - Στόχος η ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια ιστορική συμφωνία με την Σαουδική Αραβία, προκειμένου να αναπτυχθεί πυρηνικό πρόγραμμα στην χώρα, μεταδίδει η Wall Street Journal.

Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η εμπλουτισμός ουρανίου σε εδάφη της Σαουδικής Αραβίας.

President Trump has formally approved a landmark agreement with Saudi Arabia that will provide the country with a civilian nuclear program and potentially open the door to uranium enrichment in the kingdom’s territory, according to U.S. officials. https://t.co/B6QUmxVVpw — The Wall Street Journal (@WSJ) July 22, 2026

Η συμφωνία του Τραμπ με τον Μπιν Σαλμάν, πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας, θα διαρκέσει 30 έτη, με εκτιμώμενη αξία τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Κεντρικός στόχος της συμφωνίας είναι οι αμερικανικές εταιρίες να έχουν πρόσβαση στην ανάπτυξη της πυρηνικές υποδομής της Σαουδική Αραβίας, προκειμένου να περιοριστεί η επιρροή Ρωσίας και Κίνας. Έτσι η ΗΠΑ θα διατηρεί τον έλεγχο του προγράμματος και θα μειώσει το ενδεχόμενο αξιοποίησης της πυρηνικής τεχνολογίας.

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Κομβικό σημείο της συμφωνίας είναι το γεγονός οι αμερικανικές εταιρίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στην Σαουδική Αραβία, κατόπιν μελέτης που θα δείξει ότι αυτό είναι τεχνικά και εμπορικά απαραίτητο. Η μελέτη θα διαρκέσει δύο έτη και στόχος είναι να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα αναφορικά με την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου ή την εισαγωγή του.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση οι εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν με τη λεγόμενη μέθοδο «black box», χωρίς να μεταφερθεί στη Σαουδική Αραβία η ευαίσθητη τεχνολογία εμπλουτισμού ουρανίου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι θα διατηρήσουν τον έλεγχο ώστε το εμπλουτισμένο ουράνιο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς ούτε τα χρησιμοποιημένα πυρηνικά καύσιμα να επανεπεξεργαστούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Τα θετικά και τα αρνητικά της συμφωνίας

Εκτιμάται πως θα ενισχυθεί η αμερικανική πυρηνική βιομηχανία, δημιουργώντας έτσι γεωπολιτικούς δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον σύμφωνα με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, θα είναι εφικτό να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες.

Ωστόσο λόγω της συμφωνίας έχουν προκληθεί αντιδράσεις για την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας τόσο στις ΗΠΑ όσο και μεταξύ ειδικών. Έτσι γεννάται και ο φόβος ανάπτυξης πυρηνικών προγραμμάτων και σε άλλες χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Σύμφωνα με τη WSJ, ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει αποδεχθεί το λεγόμενο «Πρόσθετο Πρωτόκολλο» του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το οποίο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους και επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ επισημαίνει πως υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί εποπτείας, με τους ειδικούς να τονίζουν πως δεν επαρκούν.