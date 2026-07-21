Τραμπ για Χούθι: Έτοιμες για απάντηση οι ΗΠΑ σε περίπτωση που αποκλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να «αντιμετωπίσει» έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας, μετά τις απειλές των Χούθι ότι θα προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους μαζί με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Τζόζεφ Αούν, ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «κανένα πρόβλημα με τους Χούθι», και το αντίστροφο, ωστόσο, εάν η απειλή υλοποιηθεί, θα αναγκαστεί να αντιδράσει.

Επιπλέον, σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με το διάστημα που χρειάζεται προκειμένου να σταματήσουν οι ιρανικές απειλες στα Στενά του Ορμούζ, εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Αν αποχωρούσαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 ή 25 χρόνια για να ανασυγκροτηθεί. Δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, αλλά αν φεύγαμε τώρα, θα τους έπαιρνε πολύ καιρό,χρόνια, για να ανασυγκροτηθούν. Όμως δεν πρόκειται να φύγουμε τώρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι, εάν δεν είχαν πραγματοποιηθεί πέρυσι τα στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, «θα διέθεταν πυρηνικό όπλο και δεν θα υπήρχε Ισραήλ», μεταδίδει το Sky News.

Νέες διαστάσεις υπό τον φόβο των Χούθι

Υπενθυμίζεται πως οι Χούθι, οι οποίοι αποτελούν συμμαχικές δυνάμεις του Ιράν, ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα 20/07 ότι θα επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, δίνοντας έτσι στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής νέα διάσταση, ανοίγοντας έτσι νέο μέτωπο εναντίον των ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ενδέχεται η νέα αυτή διάσταση να επηρεάσει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το εμπόριο, πέραν της περιοχής του Κόλπου.

Η εν λόγω κλιμάκωση έρχεται στον απόηχο της πιο φονικής περιόδου για τα αμερικανικά στρατεύματα. Μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού από τους Χούθι, ο συνασπισμός της Σαουδικής Αραβίας που βρίσκεται υπό την σφαίρα επιρροής της Υεμένης, ανέφερε πως πρόκειται να απαντήσει με χρήση βίας, ενώ θα προχωρήσει στην εφαρμογή μέτρων προστασίας για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ που αποτελεί κομβική οδός για την εξαγωγή πετρελαίου, μετά την διακοπή κυκλοφορίας από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Χούθι επιλέγουν τον δρόμο της κλιμάκωσης παρά το γεγονός πως ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να επιθυμούν την επανεκκίνηση συζητήσεων διπλωματικού περιεχομένου, προκειμένου να ανακοπεί αυτός ο διαρκής κύκλων επιθέσεων που έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με το Reuters, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σημείωσε πως διαμεσολαβητές παρουσίασαν «προτάσεις» στην Τεχεράνη, δείχνοντας έτσι ότι οι διπλωματικές επαφές παραμένουν ενεργές, χωρίς να δωθούν στην δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες.

Που κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις εξαγγελίες Χούθι

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν για λίγο μετά τη δήλωση των Χούθι, αλλά αργότερα υποχώρησαν καθώς το παγκόσμιο εμπόριο διατηρούσε την ελπίδα για μια διπλωματική πρόοδο. Σημειώνεται πως το κόστοε μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας αυξήθηκε λογω των φόβων για την εμπορική ναυτιλία.

Το Ιράν πίεζε τους Χούθι να κλείσουν την πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι ΗΠΑ συνέχιζαν να επιτίθενται σε ιρανικές υποδομές ενέργειας. Το πλήρες κλείσιμο του Στενού θα μείωνε την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά 7%, καθώς θα άφηνε το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας να μην μπορεί να φύγει από την περιοχή.

Η διαταραχή θα προσέθετε στην τεράστια μείωση των ροών πετρελαίου από τον πόλεμο στον Κόλπο, ο οποίος έχει ήδη μειώσει τις αποστολές κατά 10% της παγκόσμιας προσφοράς.

Προσπάθεια για κατάπαυση πυρός

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη έλαβε πρόταση από τους μεσολαβητές για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός σε μια προσπάθεια να διασωθεί η ενδιάμεση συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στο να ανοίξει το δρόμο για μια διαρκή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ούτε το υπουργείο ούτε ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τις πιθανολογούμενες συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Δύο πακιστανικές κυβερνητικές πηγές δήλωσαν ξεχωριστά ότι ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομένι ζήτησε από το Πακιστάν να επαναλάβει τον διαμεσολαβητικό του ρόλο στη σύγκρουση. Αργότερα έφτασε στο Ισλαμαμπάντ για περαιτέρω συνομιλίες