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Προειδοποιεί η Τεχεράνη τις ΗΠΑ «να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους»: «Μιλάμε κι άλλες γλώσσες»

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ πως ναι μεν προτιμά τη διπλωματία αλλά «μιλά κι άλλες γλώσσες» εφόσον χρειαστεί.

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Ιράν
Πινακίδα που φέρει φωτογραφίες του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και απείλησε με κλιμάκωση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρεύσουν.

«Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπταιστα. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και θα στραφούμε σε αυτό που μιλάμε καλύτερα», δήλωσε την Τρίτη σε ανάρτηση στο X ο βασικός διαπραγματευτής στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός.

Η ανάρτηση έγινε λίγα λεπτά πριν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώσει ότι η χώρα του «πρέπει να απαντήσει» αφού ο στρατός τον ενημέρωσε ότι το Ιράν κατέρριψε ένα ελικόπτερο Apache του Στρατού που κατέπεσε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

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