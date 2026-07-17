Για έκτη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, και οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές της Παρασκευής φαίνεται να προκάλεσαν την κατάρρευση ενός πύργου επιτήρησης στο λιμάνι Τσαμπαχάρ του Ιράν, στον Κόλπο του Ομάν, μια σημαντική εμπορική δίοδο για το Αφγανιστάν.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δημοσίευσε εικόνα που φαίνεται να απεικονίζει τη στιγμή της κατάρρευσης του πύργου επιτήρησης. Η ίδια εικόνα είχε προηγουμένως κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ακτιβιστές, πριν την αναδημοσιεύσει ο Χέγκσεθ.

Το λιμάνι του Τσαμπαχάρ, όπως σημειώνει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκε τρίτο κύμα επιθέσεων στις εγκαταστάσεις του λιμανιού, χωρίς όμως να αναγνωρίσουν άμεσα την κατάρρευση του πύργου.

Η στρατηγική σημασία του λιμανιού

Το λιμάνι Τσαμπαχάρ (Chabahar) βρίσκεται στις νοτιοανατολικές ακτές του Ιράν, στον Κόλπο του Ομάν, και αποτελεί το μοναδικό ωκεάνιο λιμάνι της χώρας. Η γεωγραφική του θέση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσφέρει άμεση πρόσβαση στην Αραβική Θάλασσα και στον Ινδικό Ωκεανό, χωρίς να απαιτείται διέλευση από τον Περσικό Κόλπο. Αυτό το καθιστά στρατηγικό σημείο για το διεθνές εμπόριο και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι διοικητικά, ανήκει στην Τεχεράνη.

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Για την Ινδία, όπως μεταφέρει clearias.com, το Τσαμπαχάρ αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για την ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με το Αφγανιστάν και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Μέσω του λιμανιού, η Ινδία αποκτά μια εναλλακτική εμπορική διαδρομή που παρακάμπτει το Πακιστάν, διευκολύνοντας τη μεταφορά αγαθών και μειώνοντας την εξάρτηση από τα πακιστανικά λιμάνια.

Το λιμάνι έχει επίσης μεγάλη σημασία για το Αφγανιστάν και άλλα περίκλειστα κράτη της Κεντρικής Ασίας, καθώς τους προσφέρει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μέσω ενός εναλλακτικού θαλάσσιου διαδρόμου. Η ανάπτυξη οδικών, σιδηροδρομικών και λιμενικών υποδομών, καθώς και η δημιουργία ζωνών ελεύθερου εμπορίου, ενισχύουν τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνεργασίας.

Τέλος, το Τσαμπαχάρ έχει έντονη γεωπολιτική σημασία. Ενισχύει την παρουσία της Ινδίας στην περιοχή και λειτουργεί ως αντίβαρο στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας μέσω της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (Belt and Road Initiative). Παρότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν έχουν δυσκολέψει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του έργου, το λιμάνι εξακολουθεί να θεωρείται κρίσιμος κόμβος για το εμπόριο, τις μεταφορές και τη γεωστρατηγική σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

