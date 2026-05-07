Πρώην στέλεχος της OpenAI αποκαλύπτει: «Ο Μασκ μού δώρισε το σπέρμα του - Αποκτήσαμε 4 παιδιά»

Πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, η Σίβον Ζίλις εμφανίστηκε στη «δίκη του αιώνα», όπως έχει χαρακτηριστεί, μεταξύ της εταιρείας με τον Έλον Μασκ, και μίλησε για την ασυνήθιστη προσωπική της σχέση με τον δισεκατομμυριούχο, με τον οποίο έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Η Ζίλις κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνια για ώρες την Τετάρτη (06/05), στο πλαίσιο της αγωγής του Μασκ, με την οποία προσπαθεί να ανατρέψει τη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία.

Ρωτήθηκε για την άμεση εμπλοκή της στις πρώτες συνομιλίες με τον Μασκ σχετικά με τη μετατροπή της εταιρείας σε κερδοσκοπική, αλλά και το πώς προέκυψε η σχέση τους, ενώ η ίδια εργαζόταν για την OpenAI.

«Ήθελα πολύ να γίνω μητέρα και ο Έλον έκανε μία προσφορά, εκείνη την εποχή, και δέχτηκα», είπε, εξηγώντας ότι το 2020 προσφέρθηκε να της δωρίσει το σπέρμα του.

«Ενθάρρυνε τους πάντες γύρω του να κάνουν παιδιά και είχε παρατηρήσει ότι εγώ δεν είχα. Προσφέρθηκε να κάνει μια δωρεά» σημείωσε η μάρτυρας, η οποία εργαζόταν ως επενδύτρια επιχειρηματικών κεφαλαίων στη Σίλικον Βάλεϊ για πάνω από 15 χρόνια και κατείχε διευθυντικές θέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία του Μασκ, την Tesla, και στην εταιρεία νευροτεχνολογίας Neuralink.

Μπήκε στο δυναμικό της OpenAI, ως σύμβουλος, το 2016, λίγο μετά την ίδρυσή της, και απ΄αυτή τη θέση γνώρισε προσωπικά τον Μασκ.

Δικηγόροι την έχουν κατηγορήσει ότι διέρρεε πληροφορίες στον μεγιστάνα, μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία το 2018. Σημειώνεται πως ο δισεκατομμυριούχος ήταν μεταξύ των συνιδρυτών και μεγαλύτερων επενδυτών της.

Η ίδια, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι είχε μία «περιστασιακή» σχέση με τον Μασκ, πριν από μια δεκαετία, και δεν όχι ρομαντικό δεσμό.

Μετά την απόκτηση των πρώτων δύο παιδιών, οι δύο τους είχαν συμφωνήσει να κρατήσουν μυστική την πατρότητά του και ο μεγιστάνας δεν χρειαζόταν να είναι παρών στη ζωή των ανηλίκων. Πλέον, ωστόσο, έχει σχέση και με τα τέσσερα παιδιά τους, είπε η μητέρα, εξηγώντας πως περνούν μεριές ώρες την εβδομάδα σαν οικογένεια.

Η συμφωνία τους να κρατηθεί μυστική η ταυτότητα του πατέρα των παιδιών της, ήταν και ο λόγος που δεν είχε ενημερώσει τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σχετικά με τη σχέση τους, είπε η ίδια στο δικαστήριο. Αναγκάστηκε να το αποκαλύψει σε περίπου έναν χρόνο, όταν ενημερώθηκε πως η πληροφορία είχε διαρρεύσει στα Μέσα Ενημέρωσης.

Παρά την ενημέρωση, ο Άλτμαν και ο πρόεδρος της εταιρείας, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ήθελαν να παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο και οι τρεις τους διατηρούσαν φιλικούς δεσμούς μέχρι και το 2023.