«Δεν κοιμάμαι τα βράδια, έχω βάρη στη συνείδησή μου»: Σαμ Άλτμαν, ο άνθρωπος πίσω από το ChatGPT

Μιλάμε σχεδόν καθημερινά με την τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως με το ChatGPT. Την χρησιμοποιούμε καλώς ή κακώς για αρκετά πράγματα. Πόσες φορές όμως έχουμε αναρωτηθεί, γιατί αξίζει να αναρωτηθούμε, ποιοι κρύβονται πίσω από τις απαντήσεις; Πώς έχουν διαμορφωθεί; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Ο Σαμ Άλτμαν έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο. Όχι πάντα για καλούς λόγους. O 40χρονος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο. Οι πρόγονοί του είχαν έρθει από την Πολωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη κομβική στιγμή της ζωής του ήταν η αγορά ενός Macintosh όταν ήταν 8 χρονών. Ξεκίνησε να μαθαίνει τη λειτουργία του υπολογιστή, τι συμβαίνει στο εσωτερικό του και το κυριότερο, τη λειτουργία του κώδικα.

Ήδη από τα 19 του, είχε μπει στον κόσμο των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα είχε παρατήσει το πανεπιστήμιο. Δεν πήρε πτυχίο ποτέ. Το βιογραφικό του είναι αρκετά πλούσιο, χωρίς καν να αναφερθούμε στην OpenAI. Το 2011 εντάχθηκε στο δυναμικό της Y Combinator, μιας εταιρείας που χρηματοδοτεί startups. Τρία χρόνια μετά έγινε πρόεδρος της εταιρείας και ετοίμασε μια νέα στρατηγική, ώστε να χρηματοδοτεί περίπου 1000 επιχειρήσεις ετησίως.

Το ChatGPT, οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη και το τέλος του κόσμου

Ένας συνεργάτης του είχε πει κάποτε πως «αν αφήσουμε τον Άλτμαν σε ένα απομακρυσμένο νησί με κανίβαλους και γυρίσουμε λίγα χρόνια μετά, θα τον βρούμε βασιλιά του νησιού». Λέει πολλά από μόνο του αυτό!

Με τη συμμετοχή του στην ίδρυση της OpenAI μαζί με τον Έλον Μασκ, σύμφωνα με το σκεπτικό του πάντα, προσπαθούσε να προλάβει τα χειρότερα. Πίστευε ότι η κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη ενέχει σοβαρούς ηθικούς κινδύνους που, αν δεν τους προλάβουμε, το αποτέλεσμα θα είναι τρομακτικό. Ο ρόλος της OpenAI δηλαδή είναι η δημιουργία ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που θα λειτουργεί σαν εργαλείο για να βοηθάει τον άνθρωπο. Εδώ κάπου όμως ξεκινάνε τα παράδοξα.

Γιατί είναι σαν να υπάρχουν δύο Σαμ Άλτμαν. Εκείνος που δημόσια διαβεβαιώνει τους πάντες ότι το ChatGPT δεν απειλεί την ανθρωπότητα, το αντίθετο μάλλον. Και ο άλλος Σαμ Άλτμαν, εκείνος που έχει έτοιμο ένα καταφύγιο για το τέλος του κόσμου (ή της ανθρωπότητας), στη μέση μιας ερήμου, εξοπλισμένο με υδροπονικές καλλιέργειες, φάρμακα και όπλα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια;

Είναι δύσκολο να καταλάβουμε. Είναι εύκολο να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της συνωμοσίας. Ο ίδιος σε συνεντεύξεις του σπάνια αναφέρεται στην προσωπική του ζωή, στην οικογένειά του, στον τρόπο που μεγάλωσε. Αναφέρεται σε αυτά χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες. Όταν ήταν 17 χρονών, δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος, όταν ορισμένοι συμμαθητές του είχαν ένα ομοφοβικό ξέσπασμα. Στάθηκε με γενναιότητα απέναντί τους.

Τα προσωπικά βιώματα, η φιλοσοφία του και οι κατηγορίες εναντίον του Άλτμαν

Η επαφή με τον θάνατο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενίσχυσε την επαφή του με την τεχνολογία. Ο πατέρας του έφυγε από την ζωή ξαφνικά εξαιτίας ενός καρδιακού επεισοδίου, παρόλο που ήταν υγιέστατος. Η απώλεια αυτή τον διέλυσε.

Ίσως και να ενίσχυσε την πεποίθησή του πως ο άνθρωπος εν γένει δεν είναι παντοδύναμος και η τεχνολογία μπορεί με κάποιο τρόπο να νικήσει τον θάνατο. Μια ηχογράφηση με το γέλιο του πατέρα του υπογράμμισε αυτή την αντίληψη για την τεχνολογία. Την άκουγε μανιωδώς για να νιώσει λίγη παρηγοριά.

Δεν ασπάζεται την έννοια του θείου. Μεγάλωσε σε μια εβραϊκή οικογένεια αλλά η θρησκευτικότητα δεν είναι κάτι που τον άγγιξε ή τον αγγίζει. Δεν προσεύχεται αλλά απολαμβάνει τον διαλογισμό. Ασπάζεται στοιχεία του ινδουϊσμού, πιστεύει στη σύνδεση της ανθρώπινης ψυχής με το όλον, με μια παγκόσμια, αιώνια συνείδηση. Αν είναι έτσι, τότε η πραγματικότητα είναι ένα όνειρο και προφανώς στο όνειρο, όλα επιτρέπονται.

Είναι εύκολο να αναρωτηθούμε, όπως έγινε σε μια πρόσφατη συνέντευξη, ποιος παίρνει τις αποφάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη; Ποιος αποφασίζει για το σωστό και το λάθος; Εντέλει, είναι λογικό να υπάρχει τόση δύναμη στα χέρια ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων; Ξεγλιστράμε πάλι στα μονοπάτια της συνωμοσίας.

Ο αμφιλεγόμενος θάνατος πίσω από μία καταγγελία

Υπάρχει μια σκιά πάνω από την OpenAI που αφορά την παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν το 2024 ο Suchir Balaji κατήγγειλε αυτό ακριβώς, λίγο καιρό μετά βρέθηκε νεκρός. Οι αρχές δήλωσαν πως πρόκειται γι’ αυτοκτονία βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο και μπορούμε σίγουρα να αναρωτηθούμε για τις περίεργες συμπτώσεις. Όταν ο Άλτμαν ερωτάται γι’ αυτό το θέμα, απαντάει με την χαρακτηριστική του ψυχρότητα πως δεν έχει καμία σχέση. Οτιδήποτε άλλο κι αν πούμε, θα είναι συνωμοσιολογία.

Το 2017, ο Άλτμαν είχε δημοσιεύσει ένα κείμενο υπό τον τίτλο «Ζεύξη» (merge). Μιλούσε για τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και για την επιλογή που έχει να κάνει η ανθρωπότητα. «Είναι δείγμα ανθρώπινης αλαζονείας να νομίζουμε πως δεν θα φτιάξουμε ποτέ κάτι που είναι εξυπνότερο από εμάς. Θα διαλέξουμε αν θέλουμε να βάλουμε ηλεκτρόδια στον εγκέφαλό μας ή αν θα γίνουμε κολλητοί με ένα chatbot» σημειώνει μεταξύ άλλων.

Η ανθρωπότητα θα διαλέξει αν θα συμπορευτεί, θα υιοθετήσει, θα γίνει ένα με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης ή θα ξεπεραστεί από αυτήν. Το ζητούμενο που υπογραμμίζει ο ίδιος είναι να διαλέξουμε στρατόπεδο.

Δεν ξέρω με σιγουριά ποιο στρατόπεδο έχει επιλέξει ο Σαμ Άλτμαν.