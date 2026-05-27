Προκαλεί ξανά ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Πιάνει φίδια με γυμνά χέρια, τον δαγκώνουν και γελάει

Viral έχει γίνει βίντεο με τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, να πιάνει με γυμνά χέρια δύο φίδια και να τα απομακρύνει ψύχραιμα από το παραθαλάσσιο σπίτι του συνεργάτη του,Μεχμέτ Οζ, στη Φλόριντα.

«Η Τσέριλ μου ζήτησε να βγάλω έξω δύο φίδια Black Racers», έγραψε ο Κένεντι στη σχετική ανάρτηση, αναφερόμενος πιθανότατα στη σύζυγό του, Τσέριλ Χάινς , η οποία φαίνεται πως βρισκόταν μαζί του εκείνη τη στιγμή.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Σύμφωνα με τη National Park Service, τα φίδια Black Racers είναι μη δηλητηριώδη και θεωρούνται ακίνδυνα για τον άνθρωπο, εφόσον δεν προκληθούν.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Κένεντι την Τρίτη, ακούγεται μία γυναίκα να του λέει: «Bobby, σε παρακαλώ». Εκείνος σηκώνει τα φίδια μπροστά στην κάμερα και, παρότι αυτά αντιδρούν επιθετικά και τον δαγκώνουν, συνεχίζει να χαμογελά ατάραχος.

Την ίδια ώρα, η Florida Fish and Wildlife Conservation Commission έχει προειδοποιήσει τους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με φίδια, καθώς την άνοιξη εμφανίζουν αυξημένη δραστηριότητα.

«Κρατήστε ασφαλή απόσταση και παρατηρήστε τα μόνο από μακριά. Αποφύγετε να τα αγγίζετε — ακόμη και τα μη δηλητηριώδη φίδια μπορούν να προκαλέσουν ισχυρό δάγκωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Facebook.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ προκαλεί αντιδράσεις με περιστατικά που σχετίζονται με ζώα. Τον Απρίλιο είχε δεχθεί ερωτήσεις στο Κογκρέσο σχετικά με αναφορές ότι ακρωτηρίασε νεκρό ρακούν που είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο, ενώ πριν από δύο χρόνια είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο επικρίσεων, όταν υποστήριξε πως αποκεφάλισε με αλυσοπρίονο μια νεκρή φάλαινα που είχε ξεβραστεί σε ακτή, προκειμένου να τη μεταφέρει στην οροφή του αυτοκινήτου του.