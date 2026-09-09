Προκλητική ανάρτηση Ερντογάν για τη Μικρασιατική καταστροφή: «Απελευθέρωση από εχθρική κατοχή»

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις προκλήσεις αυτήν τη φορά με μία ανάρτησή του για τη Μικρασιατική καταστροφή.
Ο Τούρκος πρόεδρος κάνει λόγο για «απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή» ενώ συγχαίρει τον Μουσταφά Κεμάλ.
Αναλυτικά η ανάρτηση Ερντογάν:
«Συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίοι οδήγησαν τον Εθνικό μας Αγώνα σε μια μεγάλη νίκη.
Απευθύνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Σμύρνης»
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