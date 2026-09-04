Προς κακοδικία στην πολύκροτη υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι - Ένας ένορκος κρατά «όμηρο» τη διαδικασία

Προς άδοξο τέλος στη δίκη για την υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, της 36χρονης πρώην νοσηλεύτριας από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της. Οι ένορκοι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, με τον πρόεδρο να ανακοινώνει προς θα κηρύξει κακοδικία. Ωστόσο, η πλευρά της κατηγορούμενης κάνει μία νέα τελευταία προσπάθεια να συνεχιστεί η διαδικασία.

Μετά την τρίτη και τελευταία προσπάθεια να καταλήξουν σε απόφαση, που έπεσε στο κενό, το σώμα των ενόρκων ανακοίνωσε πως «με βαριά καρδιά σάς ενημερώνουμε πως δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ομόφωνη απόφαση και δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε».

Σε συνέχεια αυτού, ο δικαστής επεσήμανε πως το επόμενο βήμα είναι να κηρυχθεί κακοδικία.

Η εισαγγελία συμφώνησε, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε να σταλεί, και πάλι, το σώμα για διαβουλεύσεις.

Ο δικηγόρος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, σημείωσε πως η πλευρά της κατηγορούμενης θέλει να ασκήσει έφεση κατά ενός μέλος των ενόρκων, το οποίο επιμένει εμμονικά σε μία θέση, παρά τα στοιχεία που παρουσιάζονται.

«Πιστεύω πως πρόκειται για μία κατάσταση όπου υπάρχει εμφανής και διαρκής κίνδυνος ότι αυτό το άτομο, για κάποιο λόγο, παίρνει μία θέση πως δεν αλλάζει, παρά τα στοιχεία» είπε.

Σημειώνεται πως οι ένορκοι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε απόφαση παρά τις ώρες επί ωρών διαβουλεύσεων για την πολύκροτη υπόθεση.