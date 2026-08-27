Πρόστιμο για περπάτημα με το κινητό: Ο νέος ιταλικός ΚΟΚ βάζει και τους πεζούς στο στόχαστρο

Ο αναθεωρημένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ) της Ιταλίας θα κρατά υπόλογους και τους πεζούς που κοιτάζουν επίμονα τα κινητά τους ενώ διασχίζουν τον δρόμο, σε μία προσπάθεια του Yπουργείου Μεταφορών της χώρας να βελτιώσει την οδική ασφάλεια.

Η παράβαση, η οποία περιλαμβάνεται σε προσχέδιο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, επιφέρει πρόστιμα ύψους 75 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τον Guardian.

Στόχος είναι να μειωθούν οι περιπτώσεις όπου ένας οδηγός δεν έχει αρκετό χρόνο να αντιδράσει σε έναν πεζό που έχει αποσπαστεί η προσοχή του από το τηλέφωνό του, ένα σενάριο που μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα.

Distracted Italian pedestrians who cross road while on phone could be fined under new code https://t.co/SlRYgFR8BJ — Pietro Ghezzi (@PietroGhezzi) August 24, 2026

Ιταλία - Και οι πεζοί στην «εξίσωση» του ΚΟΚ

Το μέτρο έρχεται μετά από αρκετές αποφάσεις ιταλικών δικαστηρίων που έχουν αποδώσει την ευθύνη για τα ατυχήματα σε απρόσεκτους πεζούς. Στην απαγόρευση περιλαμβάνονται και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

Ωστόσο, οι πεζοί θα εξακολουθούν να μπορούν να συνομιλούν κατά τη διάσχιση του δρόμου και να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επιτρέπεται επίσης η χρήση ακουστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πεζοί μπορούν να ακούν επαρκώς και από δύο αυτιά, σύμφωνα με αποσπάσματα του ενημερωμένου κώδικα οδικής κυκλοφορίας που δημοσιεύθηκαν στον ιταλικό τύπο.

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Το μέτρο δεν ισχύει ωστόσο για πεζούς που περπατούν κατά μήκος πεζοδρομίου.

Το προσχέδιο ορίζει επίσης ότι πριν διασχίσουν έναν δρόμο, οι πεζοί πρέπει να βεβαιώνονται ότι ο οδηγός ενός οχήματος που πλησιάζει τους έχει δει και σκοπεύει να σταματήσει. Επιπλέον, οι πεζοί δεν πρέπει να διστάζουν κατά τη διάσχιση του δρόμου.

Η Ιταλία δεν είναι η πρώτη χώρα που θέτει στο στόχαστρο την αποσπασματική βάδιση. Το 2018, η Λιθουανία επέβαλε πρόστιμα σε πεζούς που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή ασχολούνται με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να τους αποσπάσουν την προσοχή κατά τη διάσχιση του δρόμου.

Το 2017, η Χονολουλού της Χαβάης θεωρούνταν ότι έγινε η πρώτη πόλη στον κόσμο που εφάρμοσε παρόμοιους κανόνες, ενώ η πόλη Γιαμάτο της Ιαπωνίας ακολούθησε το παράδειγμά της το 2020.

Ο αναθεωρημένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας της Ιταλίας αναμένεται να περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές και για όσους οδηγούν χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο, με πρόστιμα έως και 2.588 ευρώ για τους επαναλαμβανόμενους παραβάτες, καθώς και αναστολή της άδειας οδήγησης για έναν έως τρεις μήνες.