Νέες πιέσεις ασκεί ο πρόεδρος Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος φέρεται να έδωσε διάστημα «ημερών» στον Ουκρανό Πρόεδρο προκειμένου να απαντήσει στην αμερικανική ειρηνευτική συμφωνία.

Τη νέα διορία γνωστοποίησαν σήμερα οι Financial Times, λίγες ώρες αφού , ο Βολοντίμρ Ζελένσκι δήλωσε, ότι θα παρουσιάσει νέα αντιπρόταση στις ΗΠΑ.

Το σχέδιο των ΗΠΑ μεταξύ άλλων απαιτεί η Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για απροσδιόριστες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ζελένσκι: Ζήτησε χρόνο από τους Αμερικανούς Απεσταλμένους

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας το Σάββατο, δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, να λάβει μια γρήγορη απόφαση. Ένα πρόσωπο με γνώση του χρονοδιαγράμματος που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να επιτευχθεί συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είπε στους αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους ευρωπαίους συμμάχους πριν απαντήσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, όπως φοβάται το Κίεβο, θα μπορούσε να διαρρήξει την ενότητα της Δύσης αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης.

Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε την ουκρανική πλευρά ως εγκλωβισμένη μεταξύ απαιτήσεων για εδάφη που δεν μπορεί να αποδεχτεί και μιας αμερικανικής πλευράς που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν σήμερα έναν συμβιβασμό», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε μια ενημέρωση μέσω WhatsApp το βράδυ της Δευτέρας.

Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι με Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς στο Λονδίνο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συναντήθηκε με τους ομολόγους του από τις λεγόμενες E3 — Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο — στο Λονδίνο τη Δευτέρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz υπαινίχθηκε την επείγουσα φύση της κατάστασης στην αρχή της συνάντησης στο 10 Downing Street, λέγοντας ότι οι ηγέτες είχαν συγκληθεί για να συζητήσουν «τις επόμενες ημέρες. Επειδή αυτή μπορεί να είναι μια αποφασιστική στιγμή για όλους μας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη το βράδυ ότι εργάζεται «πολύ ενεργά» για τα στοιχεία μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο.

«Τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά στοιχεία έχουν ήδη επεξεργαστεί με περισσότερες λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στην Αμερική», είπε. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε τα δυνατά βήματα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα».

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συνεργάστηκαν με τους διαπραγματευτές του Κιέβου στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια τριήμερων διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι εκπροσωπήθηκε από τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και τοναρχηγό του γενικού επιτελείου.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι σημειώθηκε πρόοδος στην αναθεώρηση του αρχικού 28-σημείου ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ, το οποίο είχε καταρτιστεί με σημαντική συμβολή της Ρωσίας. Αρχικά, το σχέδιο περιλάμβανε αρκετά «αντιουκρανικά» σημεία, τα οποία ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν ήταν διατεθειμένος να αποδεχτεί, αλλά τώρα έχει μειωθεί σε 20 σημεία και είναι πιο ευνοϊκό για το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα ότι φοβάται ότι η ΕΕ θα εγκαταλείψει το σχέδιο για ένα «δάνειο αποζημίωσης» προς την Ουκρανία, το οποίο θα υποστηρίζεται από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, κυρίως λόγω του φόβου ότι θα προκαλέσει την αντίδραση της Ουάσιγκτον και θα χάσει την υποστήριξη για τις ευρωπαϊκές εγγυήσεις άμυνας και ασφάλειας.

Τραμπ: Η συνέντευξη για την Ουκρανία στο Politico

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico εχθές Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν είχε ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για τον Ζελένσκι να συμφωνήσει σε μια συμφωνία. «Λοιπόν, θα πρέπει να πάρει την απόφαση και να αρχίσει να δέχεται τα πράγματα... γιατί χάνει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Τους τελευταίους μήνες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας και σημειώνουν σταθερά — αν και με μεγάλο κόστος — κέρδη στο πεδίο της μάχης στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Στην περιοχή του Ντόνετσκ, την οποία η Ρωσία και οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να παραχωρήσει ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος του στρατηγικού οχυρού του Ποκρόβσκ και απειλούν να περικυκλώσουν την δορυφορική πόλη Μυρνοχράντ — που σημαίνει πόλη της ειρήνης.

Η απώλεια αυτών των πόλεων θα ήταν ένα πλήγμα για το ηθικό του Κιέβου και θα έδινε στο Κρεμλίνο μια πιθανή βάση εκτόξευσης για να χτυπήσει βαθύτερα στην περιοχή. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην FT ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ψευδώς ότι κατέλαβε πλήρως τις πόλεις, σε μια προσπάθεια να πείσει τον Τραμπ ότι ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί να σταματήσει.

Στην δήλωσή του την Τρίτη το βράδυ, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία εξακολουθεί να εξαρτάται από την αποδοχή της χώρας που ευθύνεται για την έναρξη του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη από το 1945.

«Και όπως σωστά σημειώνουν οι εταίροι μας στις διαπραγματευτικές ομάδες, όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει την αιματοχυσία και να αποτρέψει την επανάληψη του πολέμου», είπε.