Πρωθυπουργός Πακιστάν: «Κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου»

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο πλαίσιο μεσολάβησης του Πακιστάν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε εβδομάδες.
Διαβάστε ακόμα: Εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν: Πρόταση 10 σημείων για «μακροπρόθεσμη ειρήνη» από την Τεχεράνη
«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X, πληκτρολογώντας αυτές τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.
- Ξέσπασε η Ηλιάδη κατά της Μεσσαροπούλου: «Τραγικό και χυδαίο σχόλιο, δεν ντρεπόμαστε λίγο;»
- Δήμος Μεσολογγίου: «Πράξη σεβασμού ο ασπασμός της Εικόνας της Εξόδου - Δεν προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση»
- Κλαυδία: Ο πρώην σύντροφός της, OGE ξεκαθαρίζει για τη δικαστική υπόθεση - «Δεν έχω καμία σχέση με το ζήτημα»
- Τα πρώτα στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη με έναν νεκρό - LIVE εικόνα
