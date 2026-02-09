Πρώτο σχόλιο από Γουίλιαμ και Κέιτ για την υπόθεση Επστάιν: «Βαθιά ανησυχία»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, έκαναν το πρώτο τους σχόλιο αναφορικά με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, στον φάκελο της οποίας υπάρχουν σοκαριστικά στοιχεία για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου.

Το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας έχει «ανησυχεί βαθιά» για τις τελευταίες αποκαλύψεις, δήλωσε εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Βρετανοί πρίγκιπες «επικεντρώθηκαν στα θύματα» υπό το φως νέων πληροφοριών που περιέχονται σε έγγραφα που έδωσαν στο «φως» οι αμερικανικές Αρχές.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα έχουν ανησυχήσει βαθιά για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα» σημείωσε, ειδικότερα, ο εκπρόσωπος.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ είναι μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στο φάκελο, με τις αποκαλύψεις να προκαλούν νέους τριγμούς στο παλάτι. Σημειώνεται πως ο βασιλιάς Κάρολος του έχει αφαιρέσει τον τίτλο του και προσφάτως μετακόμισε και από την οικία του.