Πρωτοφανές σκάνδαλο στην Ινδονησία: Πολίτες φέρεται να προσχώρησαν στον ρωσικό στρατό

Οι αρχές της Τζακάρτα στην Ινδονησία ανακοίνωσαν σήμερα ότι διερευνούν τις υποθέσεις «αρκετών» Ινδονησίων που είναι ύποπτοι ότι εντάχθηκαν στον ρωσικό στρατό και αναπτύχθηκαν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Αρκετά υπουργεία και κυβερνητικοί θεσμοί επαληθεύουν επί του παρόντος πληροφορίες από τις ουκρανικές αρχές, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Δεν διευκρίνισε πόσοι Ινδονήσιοι είναι ύποπτοι ότι έχουν ενταχθεί στον ρωσικό στρατό.

Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, οι μαχητές κινδυνεύουν να χάσουν την υπηκοότητά τους βάσει ενός νόμου που απαιτεί από τους Ινδονήσιους να αιτούνται προεδρική έγκριση για να υπηρετήσουν σε ξένο στρατό.

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«Εάν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή Ινδονήσιων πολιτών στις ένοπλες δυνάμεις μιας ξένης χώρας, πρόκειται για ατομική πράξη που δεν εκφράζει την πολιτική ή τη θέση της ινδονησιακής κυβέρνησης», ανέφερε το Υπουργείο.

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«Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, το καθεστώς υπηκοότητας, τη διαδικασία στρατολόγησης και τη μορφή εμπλοκής των αναφερόμενων ατόμων πρέπει να επιβεβαιωθούν περαιτέρω», πρόσθεσε.

Η ινδονησιακή κυβέρνηση θα διερευνήσει επίσης «το ενδεχόμενο απάτης, εκμετάλλευσης ή στρατολόγησης μέσω προσφορών εργασίας που δεν συμμορφώνονται με τον αρχικό σκοπό», σημειώνεται στην ίδια δήλωση.

Η Ινδονησία δεν υπήρξε ποτέ πηγή μισθοφόρων για τη Ρωσία ή την Ουκρανία, οι οποίες έχουν στρατολογήσει ξένους μαχητές από την αρχή του πολέμου.

Σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες, υπήκοοι αφρικανικών χωρών έχουν στρατολογηθεί δια της βίας στον ρωσικό στρατό για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αφού δελεάστηκαν από υποσχέσεις απασχόλησης στο εξωτερικό.