Ραγδαίες εξελίξεις για Πολωνία: Βάση του ΝΑΤΟ ο στόχος των ρωσικών drones - Συνεδριάζει ο ΟΗΕ

Προ ολίγου επιβεβαιώθηκε, διά στόματος εκπροσώπων στην Πολωνία ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος της Βαρσοβίας, μετά τη ρωσική επέλαση από drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Εφιστούμε προσοχή στον κόσμο σε αυτή την άνευ προηγουμένου ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός μέλους του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

«Έχω μιλήσει ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο παρελθόν και μου φάνηκε ότι τα επιχειρήματά μας βρήκαν απήχηση, ότι έπιασαν τόπο. Δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει ποιος θα μιλήσει εκ μέρους της Πολωνίας », είπε.

Στόχος βάσεις του ΝΑΤΟ στην Πολωνία

Η γερμανική εφημερίδα Die Welt, επικαλούμενη ανώτατο αξιωματούχο του NATO, ανέφερε πως η βασική εκτίμηση είναι πως 5 από τα 19 ρωσικά drones στόχευαν σε βάση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας βαθιά (265 χιλιόμετρα) στο πολωνικό έδαφος, που εφοδιάζει με πολεμικό υλικό την Ουκρανία.

Σε αυτά τα πέντε drones συγκεντρώθηκε ο σχεδιασμός αναχαίτησης από τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα drones καταρρίφθηκαν από αεροσκάφη F-35 της Ολλανδίας.

Η εν λόγω εκτίμηση έρχεται φυσικά σε αντίθεση με τα όσα δήλωσε η κυβέρνηση της Ρωσίας, μέσω διαρροών, αφού δεν έχει υπάρχει προς το παρόν επίσημες δηλώσεις.

Πολωνία: Οι απαντήσεις που εξετάζονται

Ο Σικόρσκι επέμεινε επίσης ότι η επίθεση ήταν σκόπιμη.

«19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας, αρκετές δεκάδες drones εντοπίστηκαν, μερικά καταρρίφθηκαν, η επιχείρηση διήρκεσε 7 ώρες, όλη τη νύχτα - επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ατύχημα», είπε.

Ο Σικόρσκι είπε ότι η Πολωνία δέχεται «ένα τσουνάμι» δηλώσεων υποστήριξης από συμμάχους, αλλά «χρειάζεται αυτό να μεταφραστεί σε γεγονότα».

Προειδοποίησε επίσης κατά των υπονοιών ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν ουκρανικής και όχι ρωσικής προέλευσης, απορρίπτοντάς τα ως μέρος μιας ρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης.

Καθώς οι επιπτώσεις του περιστατικού ακόμα καταμετρώνται, η Πολωνία επιδιώκει επίσης να εντείνει την άμυνά της με σχέδια για περιορισμό της εναέριας κυκλοφορίας στο ανατολικό τμήμα της χώρας , σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία , οι οποίες θα είναι κλειστές μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου.

Πολωνία: Κοινό αμυντικό μέτωπο με όμορα κράτη

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Λιθουανίας, της Ουκρανίας και της Πολωνίας εξέδωσαν κοινή δήλωση «καταδικάζοντας έντονα την πρόσφατη εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος», χαρακτηρίζοντάς την «σκόπιμη και συντονισμένη επίθεση» και «άνευ προηγουμένου πρόκληση».

Αναγνώρισαν την ανάγκη για «καλύτερο συντονισμό και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων δομών μας που είναι υπεύθυνες για την εναέρια ασφάλεια» για να «αποτρέψουν τις επιβλαβείς συνέπειες των εξωφρενικών ενεργειών της Ρωσίας».

Αλλά κάλεσαν επίσης τους διεθνείς εταίρους να «ενισχύσουν επειγόντως την αεράμυνα της Ουκρανίας και να υποστηρίξουν τη Λιθουανία και την Πολωνία στις προσπάθειές τους να ασφαλίσουν την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι επισκέπτεται αυτή τη στιγμή μια στρατιωτική αεροπορική βάση στο Πόζναν-Κζεσίνι.

Ευχαριστώντας τους αεροπόρους για την υπηρεσία τους, είπε:

« Αυτή η ρωσική πρόκληση , όπως γνωρίζουν καλά οι στρατηγοί και οι στρατιώτες μας, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να δοκιμαστούν οι δυνατότητές μας.

Η ικανότητά μας να αντιδράσουμε, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, του Προέδρου της Πολωνίας και του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, σε ό,τι συμβαίνει στον σημερινό κόσμο, σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή».

Πηγή: Guardian / Die Welt