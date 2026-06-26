Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Προς υπογραφή η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου στην Ουάσιγκτον

Αντίστροφη μέτρηση φέρεται να ξεκινά για την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Σύμφωνα μάλιστα, με τον ανταποκριτή του Axios Μπάρακ Ραβίντ, η συμφωνία - πλαίσιο ενδέχεται να υπογραφεί απόψε (26/6) στην Ουάσιγκτον, γεγονός που επιβεβαιώνουν αξιωματούχοι και των δύο πλευρών.

Another Israeli official tells me: A framework agreement with Lebanon has been reached https://t.co/iMwqpHfGgF — Barak Ravid (@BarakRavid) June 26, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, η ανακοίνωση αυτή, έρχεται εν μέσω συνομιλιών των δύο χωρών, μέσω αμερικανικής μεσολάβησης.

Παράλληλα, η ένταση στην περιοχή συνεχίζεται, και ισραηλινά drones, έριξαν φυλλάδια προειδοποιώντας κατοίκους του Μανσούρι, μα απομακρυνθούν από την περιοχή.

ΗΠΑ: Ο πέμπτος κύκλος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ, συνεχίστηκαν σήμερα σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ η αρχική ημερομηνία λήξης του ήταν η 25η Ιουνίου.

«Οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη» και «συνεχίζουμε να τις διευκολύνουμε. Τα δυο μέρη θα συνεχίσουν αύριο (σ.σ. σήμερα) στις 09:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 16:00 ώρα Ελλάδας) το έργο τους ενόψει της σύναψης συμφωνίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας χθες Πέμπτη.

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Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν κι εναντιώνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλε χθες νέα «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από πλήγμα ισραηλινού drone που άφησε πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μαχητές του σιιτικού κινήματος.

Το «μνημόνιο κατανόησης», η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, προέβλεπε ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου, κάτι που επέβαλε η Τεχεράνη.