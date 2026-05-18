Reuters: Αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου δηλώνει πηγή από το Πακιστάν

Το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε μια πακιστανική πηγή στο Reuters τη Δευτέρα (18/05), καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαινόταν να παραμένουν σε αδιέξοδο.

«Δεν έχουμε πολύ χρόνο», είπε η πηγή, όταν ρωτήθηκε αν θα χρειαστεί χρόνος για να κλείσουν τα κενά, προσθέτοντας ότι και οι δύο χώρες «συνεχίζουν να αλλάζουν τους στόχους τους».

«Οι προβληματισμοί μας διαβιβάσθηκαν στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ διευκρινίζοντας ότι οι επαφές της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η ιρανική πρόταση διαβιβάσθηκε στις ΗΠΑ χθες (17/05) την νύxτα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι ο «χρόνος τελειώνει» και πως εάν το ιρανικό καθεστώς δεν υποβάλει μια καλύτερη προσφορά για μια συμφωνία, «θα πληγεί πολύ περισσότερο».

Ο Τραμπ απειλεί πως «δεν θα απομείνει τίποτα» από το Ιράν αν η κυβέρνηση της χώρας δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Για το Ιράν, το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να πραγματοποιήσει μια συνάντηση στην Αίθουσα Επιχειρήσεων με την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας την Τρίτη (19/05) για να συζητήσουν τις επιλογές για στρατιωτική δράση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.