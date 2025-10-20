Reuters: Το Instagram προβάλλει περισσότερο περιεχόμενο για «διατροφικές διαταραχές» σε ευάλωτους εφήβους

Εσωτερική έρευνα της Meta διαπίστωσε ότι οι έφηβοι που αναφέρουν ότι το Instagram τους έκανε να αισθάνονται τακτικά άσχημα για το σώμα τους έβλεπαν σημαντικά περισσότερο «περιεχόμενο σχετικό με διατροφικές διαταραχές» από όσους δεν το ανέφεραν, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που επικαλείται το Reuters.

Οι αναρτήσεις που εμφανίζονταν σε αυτούς τους χρήστες περιλάμβαναν «εμφανή προβολή» του στήθους, των γλουτών ή των μηρών, «ρητή κριτική» για τους σωματότυπους και «περιεχόμενο σχετικό με διατροφικές διαταραχές και/ή αρνητική εικόνα του σώματος».

Αν και τέτοιο υλικό δεν απαγορεύεται στο Instagram, οι ερευνητές σημείωσαν ότι γονείς, έφηβοι και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες έχουν αναφέρει στη Meta ότι πιστεύουν ότι είναι δυνητικά επιβλαβές για τους νέους χρήστες.

Διαβάστε ακόμα: To Instagram αλλάζει και γίνεται πιο αυστηρό για την προστασία των εφήβων: Τέλος το Onlyfans

Η Meta διεξήγαγε έρευνα σε 1.149 εφήβους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 σχετικά με το αν και πόσο συχνά ένιωθαν άσχημα για το σώμα τους μετά τη χρήση του Instagram. Στη συνέχεια, έκαναν χειροκίνητη δειγματοληψία του περιεχομένου που έβλεπαν αυτοί οι χρήστες στην πλατφόρμα σε διάστημα τριών μηνών.

Η μελέτη έδειξε ότι για τους 223 εφήβους που συχνά ένιωθαν άσχημα για το σώμα τους μετά την προβολή του Instagram, το «περιεχόμενο που σχετίζεται με διατροφικές διαταραχές» αποτελούσε το 10,5% αυτού που έβλεπαν στην πλατφόρμα. Μεταξύ των άλλων εφήβων που συμμετείχαν στη μελέτη, το περιεχόμενο αυτό αντιπροσώπευε μόνο το 3,3% αυτού που έβλεπαν.

«Οι έφηβοι που ανέφεραν συχνή δυσαρέσκεια για το σώμα τους μετά την προβολή αναρτήσεων στο Instagram... είδαν περίπου τρεις φορές περισσότερο περιεχόμενο που αφορούσε το σώμα/διατροφικές διαταραχές σε σύγκριση με άλλους εφήβους», έγραψαν οι συγγραφείς, αναφερόμενοι στις διατροφικές διαταραχές, σύμφωνα με μια περίληψη της έρευνας που εξέτασε αποκλειστικά το Reuters.

Εκτός από το ότι έβλεπαν περισσότερο περιεχόμενο σχετικό με διατροφικές διαταραχές, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι που ανέφεραν τα πιο αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό τους έβλεπαν πιο προκλητικό περιεχόμενο σε ευρύτερο πλαίσιο, περιεχόμενο που η Meta κατατάσσει ως «θέματα για ενήλικες», «επικίνδυνη συμπεριφορά», «βλάβη και σκληρότητα» και «πόνος».

Συνολικά, τέτοιο περιεχόμενο αντιπροσώπευε το 27% αυτού που έβλεπαν οι έφηβοι στην πλατφόρμα, σε σύγκριση με το 13,6% μεταξύ των συνομηλίκων τους που δεν είχαν αναφέρει αρνητικά συναισθήματα.

Η θέση της Meta

Οι ερευνητές τόνισαν ότι τα ευρήματά τους δεν αποδείκνυαν ότι το Instagram έκανε τους χρήστες να αισθάνονται χειρότερα για το σώμα τους. «Δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η αιτιώδης κατεύθυνση αυτών των ευρημάτων», έγραψαν, επισημαίνοντας την πιθανότητα οι έφηβοι που αισθάνονταν άσχημα για τον εαυτό τους να αναζητούσαν ενεργά αυτό το υλικό.

Η έρευνα του Instagram, μια αναθεωρημένη αναπαραγωγή της οποίας δημοσιεύεται τώρα και δεν έχει δει προηγουμένως το φως της δημοσιότητας, έδειξε ότι το Instagram εξέθετε τους εφήβους που «αναφέρουν ότι βιώνουν συχνά δυσαρέσκεια για το σώμα τους» σε υψηλές δόσεις περιεχομένου που οι σύμβουλοι της Meta «έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για τον περιορισμό», σύμφωνα με το άρθρο.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, είπε ότι το έγγραφο που εξέτασε το Reuters αποδεικνύει τη δέσμευση της Meta να κατανοήσει και να βελτιώσει τα προϊόντα της.

«Αυτή η έρευνα είναι μια επιπλέον απόδειξη ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην κατανόηση των εμπειριών των νέων και στη χρήση αυτών των πληροφοριών για τη δημιουργία ασφαλέστερων, πιο υποστηρικτικών πλατφορμών για τους εφήβους», είπε, σημειώνοντας την πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρίας ότι θα προσπαθήσει να παρουσιάζει στους ανηλίκους περιεχόμενο σύμφωνο με τα πρότυπα των ταινιών PG-13.

Στη μελέτη, η Meta ανέφερε ότι τα υπάρχοντα εργαλεία ελέγχου της – τα οποία σχεδιάστηκαν για να εντοπίζουν παραβιάσεις των κανόνων της πλατφόρμας – δεν ήταν σε θέση να ανιχνεύσουν το 98,5% του «ευαίσθητου» περιεχομένου που η εταιρία θεωρεί ότι ενδέχεται να μην ήταν κατάλληλο για εφήβους.

Το εύρημα «δεν ήταν απαραίτητα εκπληκτικό», έγραψαν οι ερευνητές, επειδή η Meta είχε μόλις πρόσφατα αρχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία ενός αλγορίθμου για την ανίχνευση του δυνητικά επιβλαβούς περιεχομένου που εξέταζαν.

«Σύνδεση» μεταξύ περιεχομένου και «χειρότερης αίσθησης για το σώμα»

Η μελέτη, η οποία φέρει την ένδειξη «Μην διανέμετε εσωτερικά ή εξωτερικά χωρίς άδεια», είναι η τελευταία εσωτερική έρευνα που αποδεικνύει μια «σύνδεση» μεταξύ της προβολής περιεχομένου μόδας, ομορφιάς και φυσικής κατάστασης και της «αναφοράς χειρότερης αίσθησης για το σώμα», όπως αναφέρεται στο έγγραφο.

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο των προσπαθειών της Meta να κατανοήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών και των δικών της προϊόντων, τα οποία βασίζονται σε αλγόριθμους για να καθορίσουν ποιο περιεχόμενο θα εμφανιστεί στους χρήστες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρία έχει αντιμετωπίσει κρατικές και ομοσπονδιακές έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις του Instagram στα παιδιά, καθώς και αστικές αγωγές από σχολικές περιφέρειες που ισχυρίζονται ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων της είναι επιβλαβής και ότι η πλατφόρμα της προωθεί παραπλανητικά τα προϊόντα της ως ασφαλή για τους εφήβους.

Οι αγωγές αυτές έχουν επικαλεστεί σε μεγάλο βαθμό προηγούμενη εσωτερική έρευνα της Meta που διέρρευσε, στην οποία οι ερευνητές εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι οι προτάσεις περιεχομένου της πλατφόρμας ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για τους νέους που έχουν ήδη προβλήματα με την εικόνα του σώματός τους.

Από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον Stone, η εταιρία έχει μειώσει κατά το ήμισυ το περιεχόμενο με περιορισμό ηλικίας που εμφανίζεται στους έφηβους χρήστες του Instagram.

Ανησυχία για τα ευρήματα της έρευνας στο Instagram

Η Jenny Radesky, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, η οποία μελέτησε την αδημοσίευτη έρευνα της Meta κατόπιν αιτήματος του Reuters, χαρακτήρισε τη μεθοδολογία της μελέτης ως αξιόπιστη και τα ευρήματά της ως ανησυχητικά.

«Αυτό υποστηρίζει την ιδέα ότι οι έφηβοι με ψυχολογικές ευπάθειες δημιουργούν το προφίλ τους από το Instagram και τροφοδοτούνται με πιο επιβλαβές περιεχόμενο», είπε η Radesky. «Γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά που καταναλώνουν οι άνθρωποι στα κοινωνικά μέσα προέρχονται από το feed και όχι από την αναζήτηση».

Προηγούμενη εσωτερική έρευνα της Meta «έχει δείξει συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας αναφοράς χειρότερης αίσθησης για το σώμα κάποιου» και της κατανάλωσης περιεχομένου Instagram σχετικά με τη φυσική κατάσταση και την ομορφιά, αναφέρει το άρθρο.

Οι ερευνητές της Meta έγραψαν ότι έφηβοι, γονείς, παιδίατροι, εξωτερικοί σύμβουλοι και η ίδια η Συμβουλευτική Επιτροπή της Meta για τις Διατροφικές Διαταραχές και την Εικόνα του Σώματος έχουν παροτρύνει το Instagram να περιορίσει την ποσότητα αυτού του περιεχομένου που εμφανίζεται στους εφήβους, προειδοποιώντας ότι «μπορεί να είναι επιζήμιο για την ευημερία των εφήβων, ειδικά προκαλώντας ή επιδεινώνοντας τα συναισθήματα δυσαρέσκειας για το σώμα».

Τέτοιο περιεχόμενο παραβιάζει τους κανόνες της Meta κατά του περιεχομένου που προωθεί ανοιχτά τις διατροφικές διαταραχές.

Η έκθεση περιελάμβανε δείγματα προβληματικού περιεχομένου, όπως εικόνες αδύνατων γυναικών με εσώρουχα και μπικίνι, βίντεο με καβγάδες και ένα σχέδιο μιας φιγούρας που κλαίει με φράσεις όπως «πώς θα μπορούσα ποτέ να συγκριθώ» και «κάνε τα όλα να τελειώσουν». Μία από τις δημοσιεύσεις που παρουσιάστηκαν ως παράδειγμα έδειχνε ένα κοντινό πλάνο του τραυματισμένου λαιμού μιας γυναίκας.

Αν και το περιεχόμενο δεν παραβίαζε τους κανόνες της Meta, οι ερευνητές το θεώρησαν αρκετά ενοχλητικό ώστε να εκδώσουν προειδοποίηση για «ευαίσθητο περιεχόμενο» στους συναδέλφους τους που διάβαζαν την εργασία τους.