Reuters: O Νετανιάχου παραδέχεται ότι έχει «περιορισμένη δυνατότητα» να επηρεάσει τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε εμπιστευτικά σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι το Ισραήλ έχει μικρή δυνατότητα να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, όσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαπραγματεύεται μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα σχόλια του Νετανιάχου, τα οποία περιέγραψαν στο Reuters δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συνομιλίες, έρχονται καθώς το Ισραήλ έχει σε μεγάλο βαθμό μείνει εκτός συνομιλιών για την επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό ενός πολέμου που ξεκίνησε με κοινό βομβαρδισμό ΗΠΑ-Ισραήλ, πριν από περίπου τρεις μήνες.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν δεν δείχνουν αισιοδοξία για μια επικείμενη πρόοδο στις συνομιλίες, ενώ παραμένουν σε διαφωνία σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, τις απαιτήσεις της Τεχεράνης για άρση των κυρώσεων και τον πόλεμο του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ο Νετανιάχου επιμένει στο δικαίωμα του Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά των υποτιθέμενων απειλών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όσο και αν μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εκτροχιάσει μια συμφωνία, εάν το Ιράν επιμείνει στην πλήρη παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Τραμπ: «Ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει»

Ένας από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, που συμμετείχε στις ιδιωτικές συνομιλίες του Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Και οι δύο πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικές συνομιλίες.

Η συμφωνία προβλέπει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν με αντάλλαγμα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ προβλέπει περαιτέρω διαπραγματεύσεις για πυρηνικά ζητήματα. Οι ΗΠΑ και το Ιράν διεξάγουν έμμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι στο μέλλον, θα μπορούσαν να βρεθούν «ρεαλιστικές φόρμουλες» για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, συμπεριλαμβανομένης της αραίωσης του υλικού υπό την επίβλεψη του πυρηνικού φορέα του ΟΗΕ.

Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία δεν ανακουφίζει άμεσα τις ανησυχίες του Ισραήλ για το πυρηνικό πρόγραμμα και το απόθεμα του Ιράν, ο Νετανιάχου αναγνωρίζει ότι το Ισραήλ «δεν έχει κανέναν ελιγμό για να επηρεάσει τον πρόεδρο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Τηλεφωνικές συνομιλίες Τραμπ - Νετανιάχου

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν μιλήσει τηλεφωνικά τουλάχιστον τρεις φορές την τελευταία εβδομάδα, μια περίοδο κατά την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η χώρα πραγματοποιεί προετοιμασίες για την πιθανή επιστροφή σε κοινές αεροπορικές επιδρομές με τις ΗΠΑ στο Ιράν, με στόχο τις ενεργειακές υποδομές

Μετά την πρώτη από τις τρεις συνομιλίες τους, την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τις συζητήσεις που πραγματοποίησε με τον Νετανιάχου. «Είναι πολύ καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει», είπε ο Τραμπ.

Οι δύο άνδρες μίλησαν ξανά την Παρασκευή το βράδυ. Το Σάββατο, αφού ο Τραμπ είχε κοινή τηλεφωνική κλήση με ηγέτες από τον Κόλπο, την Τουρκία και το Πακιστάν για να τους ενημερώσει για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μίλησαν για τρίτη φορά.

Μετά από αυτή την τηλεφωνική κλήση, ο Νετανιάχου, ο οποίος δεν είχε ακόμη σχολιάσει δημόσια οποιαδήποτε επερχόμενη συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι αυτός και ο Τραμπ συζήτησαν το «μνημόνιο συνεννόησης για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ «συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία... σημαίνει την αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του από το έδαφός του».

Είπε επίσης ότι ο Τραμπ «επιβεβαίωσε εκ νέου το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί έναντι απειλών σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».