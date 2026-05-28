Reuters: Τα δεδομένα τοποθεσίας των κινητών κάνουν στόχο στρατιώτες των ΗΠΑ στο πεδίο της μάχης

Τα κινητά τηλέφωνα και οι εφαρμογές αποκτούν συνεχώς πρόσβαση σε δεδομένα τοποθεσίας, με αποτέλεσμα να δείχνουν που είμαστε, πού πηγαίνουμε και τι ώρες. Αυτά τα δεδομένα που συνήθως χρησιμοποιούνται για εμπορικούς και διαφημιστικούς λόγους φαίνεται ότι εξαγοράζονται με σκοπό να εντοπιστούν Αμερικανοί στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες.

Αναφορές που εξετάστηκαν από στρατιωτικούς αξιωματούχους, δείχνουν ότι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε εμπόλεμες ζώνες στοχοποιούνται μέσω εμπορικά διαθέσιμων δεδομένων τοποθεσίας και αναδεικνύεται ένα νέο πρόβλημα, στο πως η παγκόσμια οικονομία παρακολούθησης επηρεάζει πλέον και το πεδίο της μάχης.

Σε επιστολή που κοινοποιήθηκε στο Reuters από τον Αμερικανό γερουσιαστή Ron Wyden, Δημοκρατικό από το Όρεγκον, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι έχει «λάβει πολλαπλές αναφορές απειλών σχετικά με την εκμετάλλευση εμπορικών δεδομένων τοποθεσίας από αντιπάλους για τη στοχοποίηση ή την παρακολούθηση αμερικανικού προσωπικού σε επιχειρησιακές ζώνες».

Το μήνυμα, που εστάλη στις 14 Απριλίου, δεν περιείχε περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, η περιοχή ευθύνης της CENTCOM περιλαμβάνει και τον Περσικό Κόλπο, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση με το Ιράν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Η αποκάλυψη αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν στοχοποιηθεί σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη, σύμφωνα με τον Wyden και ομάδας διακομματικών νομοθετών που απέστειλαν επιστολή στο Πεντάγωνο την Πέμπτη.

Διαβάστε ακόμα: ΗΠΑ: «Κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν» – Αναχαιτίστηκαν πύραυλος και drones

Οι κίνδυνοι από τα δεδομένα τοποθεσίας

«Τα εμπορικά δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστεί πού συγκεντρώνονται αμερικανικά στρατεύματα και ποια είναι τα καθημερινά τους μοτίβα κινήσεων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αξιοποιηθούν από αντιπάλους για επιθέσεις με πυραύλους, drones και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και για σκοπούς αντικατασκοπείας», προειδοποιεί η επιστολή.

Ο Wyden δήλωσε ότι ήρθε η ώρα «να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη βιομηχανία adtech ως απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια

Παρότι οι κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα από την εμπορική διακίνηση δεδομένων μετακίνησης πολιτών είναι γνωστοί εδώ και χρόνια, οι επιπτώσεις τους στην εθνική ασφάλεια προκαλούν πλέον αυξανόμενη ανησυχία.

Ήδη από το 2016, αμερικανική αμυντική εταιρεία κατάφερε, χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα τοποθεσίας, να παρακολουθήσει δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων από βάσεις στις ΗΠΑ μέχρι ευαίσθητη στρατιωτική εγκατάσταση στη Συρία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Πιο πρόσφατα, δημοσιογράφοι του Wired και δύο γερμανικών ειδησεογραφικών μέσων χρησιμοποίησαν δισεκατομμύρια συντεταγμένες που είχαν συλλεχθεί από εταιρεία εμπορίας δεδομένων για να αποκαλύψουν λεπτομερείς μετακινήσεις ατόμων που βρίσκονταν σε ή γύρω από 11 αμερικανικές στρατιωτικές και μυστικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία.

Τα μέτρα προστασίας

Στην επιστολή τους προς το Πεντάγωνο, οι Αμερικανοί νομοθέτες υποστήριξαν ότι, δεδομένων όσων γνωρίζουν οι στρατιωτικές αρχές για το εμπόριο δεδομένων τοποθεσίας, θα έπρεπε να είχαν ήδη ληφθεί αυστηρότερα μέτρα προστασίας του προσωπικού.

Μεταξύ άλλων, πρότειναν:

απενεργοποίηση των μοναδικών διαφημιστικών αναγνωριστικών σε στρατιωτικές συσκευές,

αυτόματη απενεργοποίηση της κοινοποίησης τοποθεσίας στα κινητά που χρησιμοποιούνται σε επιχειρησιακές ζώνες,

απομάκρυνση του web browser Chrome της Google υπέρ πιο φιλικών προς την ιδιωτικότητα εναλλακτικών λύσεων.

Ανησυχίες σχετικά με τους web browsers και τη συλλογή δεδομένων

Ένας από τους συνυπογράφοντες της επιστολής ήταν ο Αμερικανός βουλευτής Pat Harrigan, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα και πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού.

Ο Harrigan δήλωσε ότι προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome «έχουν σχεδιαστεί εξαρχής για να συλλέγουν και να διαμοιράζουν δεδομένα χρηστών» και ότι κάθε ημέρα που παραμένουν εγκατεστημένα σε κυβερνητικές συσκευές «είναι άλλη μία ημέρα κατά την οποία προσφέρουμε στους αντιπάλους μας ένα όπλο εναντίον των ίδιων μας των στρατιωτών».