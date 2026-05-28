ΗΠΑ: «Κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν» – Αναχαιτίστηκαν πύραυλος και drones

Η CENTCOM καταγγέλλει το Ιράν για παραβίαση της εκεχειρίας, έπειτα από επιθέσεις με πύραυλο στο Κουβέιτ και drones στο Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Υπουργικό Συμβούλιο | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Σε μία νέα, σοβαρή κλιμάκωση που δυναμιτίζει το κλίμα στη Μέση Ανατολή προχώρησε το Ιράν, παραβιάζοντας ανοιχτά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως καταγγέλλει η αμερικανική πλευρά, η Τεχεράνη εξαπέλυσε διπλό χτύπημα, στοχεύοντας τόσο το Κουβέιτ με βαλλιστικό πύραυλο, όσο και τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ με επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ειδικότερα, αργά το βράδυ της 27ης Μαΐου, οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο με κατεύθυνση το Κουβέιτ, ο οποίος ωστόσο εντοπίστηκε και αναχαιτίστηκε εγκαίρως από τις δυνάμεις αεράμυνας της χώρας. Η συγκεκριμένη ενέργεια, την οποία οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά από ένα ακόμη επιθετικό μπαράζ. Κατά τη διάρκεια αυτού, το Ιράν απείλησε την ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ εξαπολύοντας πέντε drones «καμικάζι» (μίας χρήσης).

Η άμεση επέμβαση των αμερικανικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς αναχαίτισαν με επιτυχία το σύνολο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ παράλληλα μπλόκαραν την εκτόξευση ενός έκτου drone απευθείας από την ιρανική βάση ελέγχου εδάφους στο Μπαντάρ Αμπάς.

Σε ανάρτησή της στο X, η CENTCOM στέλνει σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι τους παραμένουν σε απόλυτη εγρήγορση, διατηρώντας παράλληλα μετριοπαθή στάση. «Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις δυνάμεις και τα συμφέροντά μας απέναντι στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

