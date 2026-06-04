Ρίτσαρντ Γκιρ: «Ντρέπομαι για την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική»

Ντροπή παραδέχθηκε πως αισθάνεται ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τη μεταναστευτική πολιτική που ασκούν οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο της παρουσίασης στο Βερολίνο, μαζί με μία Γερμανίδα υπουργό, μιας πρωτοβουλίας με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας επί του θέματος.

«Όλος ο κόσμος είναι ένας μετανάστης, ένας πρόσφυγας», δήλωσε ο ηθοποιός ηλικίας 76 ετών με αφορμή την έναρξη μιας συμμαχίας μεταξύ του ιδρύματός του και του Hertie School, μιας ανώτατης σχολής αφιερωμένης στις δημόσιες πολιτικές.

«Μιλάμε συχνά για μετανάστες, για πρόσφυγες, σαν να είναι διαφορετικοί από εμάς. Σαν να ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπινων όντων», συμπλήρωσε.

«Η αμερικανική κυβέρνηση τους αποκαλεί aliens», συνέχισε. «Προηγουμένως, ήταν παράσιτα, τώρα είναι aliens. Ντρέπομαι βαθιά γι' αυτό και θέλω να το ξέρετε».

Ο Γκιρ παρουσίαζε το κοινό σχέδιο που έχει εκπονήσει με το Hertie School, το οποίο στοχεύει να ενθαρρύνει τη θετικότερη προσέγγιση των μεταναστεύσεων, ιδίως εκείνης που προέρχεται από την Αφρική, εξηγεί αυτή η σχολή σε ένα δελτίο Τύπου.

Αυτή η «Joint Initiative on Migration» (Κοινή Πρωτοβουλία για τη Μετανάστευση) έχει ως στόχο να προωθήσει μέτρα που καθοδηγούνται από «τις ευκαιρίες» κυρίως παρά από την «εχθρότητα».

«Η μετανάστευση συχνά αντιμετωπίζεται μέσω στατιστικών, συνοριακών πολιτικών, ποσοστώσεων, προεκλογικών εκστρατειών (...) ρατσισμού», δήλωσε επίσης ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Pretty Woman».