Ο Ρίτσαρντ Γκιρ κατακεραύνωσε τον Τραμπ: «Ποιος θα πίστευε ότι ένας τέτοιος μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ»

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ κατακεραύνωσε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε τελετή βραβείων στο Όσλο. Ο πρωταγωνιστής του «Pretty Woman» δήλωσε ότι «Ζούμε στην πιο σκοτεινή περίοδο που έχω βιώσει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη.

Και συνεχιζοντας χαρακτήρισε τον Τραμπ «μανιακό». «Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι η Αμερική θα μπορούσε να εξελιχθεί έτσι; Ποιος θα πίστευε ότι ένας τέτοιος μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών;», είπε ο Γκιρ στο ακροατήριο, που αριθμούσε εκατοντάδες παρευρισκόμενους.

«Από την πρώτη κιόλας ημέρα, αυτός ο άνθρωπος κατέστρεψε σχεδόν καθετί που ήταν καλό στην αμερικανική κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό.»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρίτσαρντ Γκιρ επικρίνει τον Τραμπ, καθώς ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025 είχε χαρακτηρίσει τον Ρεπουμπλικανό πολιτικό «νταή».

Κατά την ανακοίνωση των βραβείων την Τρίτη στο Oslo Freedom Forum για τον φυλακισμένο Κινέζο καλλιτέχνη Γκάο Τζεν και τον αντιφρονούντα από τη Μιανμάρ Σάι, ο Γκιρ παραδέχθηκε ότι ο ίδιος είχε κάνει πολύ λίγα για να αποτρέψει την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Πώς είναι δυνατόν να συνέβη αυτό; Επειδή εφησυχάσαμε. Δεν νοιαστήκαμε. Δεν ψηφίσαμε. Δεν ακούσαμε πραγματικά τι συνέβαινε», είπε ο βετεράνος ηθοποιός.

Ο Γκιρ ανέφερε επίσης στο κοινό ότι πρόσφατα επισκέφθηκε το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου.

«Πρέπει να αναγνωρίζουμε έγκαιρα τα προειδοποιητικά σημάδια, να βλέπουμε πόσο γρήγορα μπορεί να εγκαθιδρυθεί μια δικτατορία των τεράτων. Οφείλουμε να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση.»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ ζει από το 2024 ζει στην Ισπανία μαζί με την τρίτη σύζυγό του, την Ισπανίδα Αλεχάντρα Σίλβα.