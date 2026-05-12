Ροντ Στιούαρτ σε Βασιλιά Κάρολο: «Έβαλες αυτόν τον μικρό άχρηστο, τον Τραμπ, στη θέση του»

Ο θρυλικός τραγουδιστής Ροντ Στιούαρτ (Rod Stewart) κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Βασιλιά Κάρολο, φέρεται να αποκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ «άχρηστο».

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο για την 50ή επέτειο του φιλανθρωπικού ιδρύματος «The King’s Trust», ο βετεράνος ροκ σταρ είπε στον μονάρχη: «Επιτρέψτε μου να πω, μπράβο στην Αμερική. Ήσασταν υπέροχος. Απολύτως υπέροχος. Έβαλες αυτόν τον μικρό άχρηστο στη θέση του», δήλωσε αναφερόμενος στον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως φαίνεται και σε βίντεο από τη συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο μήνα, ο Κάρολος βρισκόταν στις ΗΠΑ και έδωσε μια ομιλία στο Κογκρέσο στην οποία απάντησε στις επιθέσεις του Τραμπ στη Βρετανία και το ΝΑΤΟ. Σε μια ομιλία σε ένα κρατικό δείπνο, ο βασιλιάς αστειεύτηκε ότι «αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά!».

Το παρασκήνιο στη σχέση Στιούαρτ - Τραμπ

Σε μια συνέντευξη του 2025 στους Radio Times, ο Ρόντ Σιούαρντ είπε ότι αυτός και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν φίλοι, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον.

«Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Τραμπ», είχε πει. «Τον γνώριζα πολύ, πολύ καλά. Συνήθιζα να πηγαίνω στο σπίτι του. Μένω κυριολεκτικά μισό μίλι μακριά στη Φλόριντα... Είμαστε και οι δύο στην παραλία. Συνήθιζα να πηγαίνω στα χριστουγεννιάτικα πάρτι του. Κατά τη γνώμη μου, δεν φερόταν πολύ καλά στις γυναίκες. Αλλά από τότε που έγινε πρόεδρος, έγινε ένας άλλος τύπος. Κάποιος που δεν γνώριζα».

Ο Στιούαρτ δεν διστάζει να εκφράσει τις πολιτικές του απόψεις. Πέρυσι, λίγο πριν την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, ο Στιούαρτ προέτρεψε τους Βρετανούς ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τον Νάιτζελ Φάρατζ. Δήλωσε στους Times: «Έχουμε βαρεθεί τους Συντηρητικούς. Πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στον Φάρατζ. Έχει καλή εικόνα... Γνωρίζω κάποια μέλη της οικογένειάς του. Γνωρίζω τον αδελφό του και μου αρέσει αρκετά». Με αυτές του τις δηλώσεις, φαίνεται το πόσο έχει απομακρυνθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ρεπουμπλικάνους.