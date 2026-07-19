Ρωσία: Άνευ προηγουμένου σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Η μαζικότερη πυραυλική επίθεση απ' αρχής του πολέμου

Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου -περίπου 40- σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

«Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», πρόσθεσε, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλλιστικούς πυραύλους από την αρχή του πολέμου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και 16 άλλοι να τραυματιστούν, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την πόλη σε μια επίθεση με 41 πυραύλους διαφόρων τύπων και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια σε διάφορες συνοικίες.

Πολυκατοικίες, αποθήκες, ένα σούπερ μάρκετ και ένας ξενώνας ήταν μεταξύ των κτιριακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι τρεις άνθρωποι είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο στρατός του Κιέβου δήλωσε ότι κατέρριψε 18 πυραύλους στη σημερινή επίθεση που βασικό στόχο είχε την ουκρανική πρωτεύουσα. Πρόσθεσε ότι καταρρίφθηκαν επίσης 108 από τα 125 drones.

«Η προστασία απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους είναι η διαρκής και βασική μας προτεραιότητα τώρα», δήλωσε σήμερα ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο Χ.

Ρωσία - Αδύναμη απέναντι στον καταιγισμό η Ουκρανία

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της Ουκρανίας.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑ, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 τοποθεσίες στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα Κίεβο. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε επίσης ότι καταρρίφθηκαν 108 από τα 125 ρωσικά drones.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν και πάλι το Κίεβο το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή τους και 13 άλλοι να τραυματιστούν, μία ημέρα μετά τις πολύνεκρες ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας.