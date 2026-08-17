Ρωσία: Απολύθηκε ο επικεφαλής οικονομολόγος της VEB για το «μένουμε πίσω από τη Δύση»

Η ρωσική κρατική τράπεζα ανάπτυξης VEB απέλυσε τον επικεφαλής οικονομολόγο της λόγω της δήλωσής του ότι η χώρα του μένει πίσω από τη Δύση και την Κίνα και υφίσταται ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική ζημιά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αντρέι Κλεπάτς ένας από τους πιο διάσημους οικονομολόγους της Ρωσίας στον τομέα της μακροοικονομίας έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ένα οικονομικό συνέδριο τον Μάιο, αλλά μεταδόθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης μόνο την περασμένη εβδομάδα.

«Μένουμε πίσω. Χάνουμε τόσο στον τομέα του τεχνολογικού όσο και του οικονομικού ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν χάνουμε μόνο σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κατά κάποιο τρόπο και από την Ουκρανία», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Κίεβο λαμβάνει οικονομική στήριξη από τη Δύση.

«Δεν θα κερδίσουμε τον ανταγωνισμό σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όλα εκεί (στην Ουκρανία) θα καταρρεύσουν. Δεν έχουν καταρρεύσει και δεν θα καταρρεύσουν. Το κόστος μας αυξάνεται», είπε, προβλέποντας μια κοινωνική κρίση.

Η ομιλία, η οποία έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο του «Nikitsky Club» -- ενός φόρουμ οικονομολόγων, ακαδημαϊκών και κυβερνητικών αξιωματούχων -- αποτέλεσε μια σπάνια δημόσια κριτική από υψηλόβαθμο στέλεχος κρατικού φορέα σχετικά με το κόστος της συνέχισης του πολέμου που ξεκίνησε η Μόσχα το 2022. Ο Κλεπάτς έχει διατελέσει σε διάφορες θέσεις σε οικονομικούς φορείς και εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομίας για 10 χρόνια πριν ενταχθεί στη VEB.

Η VEB, η οποία χρηματοδοτεί κρατικά έργα, επιβεβαίωσε σε γραπτή απάντησή της ότι ο Κλεπάτς δεν είναι πλέον ο επικεφαλής οικονομολόγος της, χωρίς όμως να αναφέρει τους λόγους. Ο Κλεπάτς , ο οποίος είχε διοριστεί στη θέση αυτή το 2014, επιβεβαίωσε επίσης την απομάκρυνσή του στο Reuters.

Διαφωνεί ο Πούτιν για την οικονομία

Στην ομιλία του τον Μάιο, ο Κλεπάτς υπογράμμισε την ανθεκτικότητα της Ρωσίας στις δυτικές κυρώσεις, αλλά ανέφερε ότι οι πιέσεις αυξάνονται λόγω των επιθέσεων της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές και υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας . Επισήμανε την αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα και τον βραδύτερο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Τον Ιούλιο, η ρωσική κεντρική τράπεζα εκτίμησε ότι η οικονομία ενδέχεται να μην παρουσιάσει καθόλου ανάπτυξη φέτος. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και αποθηκών της κορυφαίας εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries προκάλεσαν διαταραχές στην προσφορά, αυξάνοντας τους κινδύνους πληθωρισμού και την ανησυχία του κοινού.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η οικονομία παραμένει σταθερή, παρά τις - όπως τις χαρακτήρισε - εξωτερικές προσπάθειες υπονόμευσής της.

«Από οικονομική άποψη δεν θα καταρρεύσουμε, αλλά η υστέρησή μας θα συνεχίσει να αυξάνεται, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται», δήλωσε ο Κλεπάτς στην ομιλία του, προβλέποντας ότι θα μπορούσε να προκύψει κοινωνική κρίση «ακριβώς τη στιγμή που κανείς δεν θα το περιμένει ιδιαίτερα».

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρών κοινωνικών αναταραχών στη Ρωσία, καθώς έχει επιβληθεί αυστηρή λογοκρισία σε καιρό πολέμου, απαγορεύονται οι διαδηλώσεις, επιβάλλονται μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης στους αντιφρονούντες και αυξάνεται η επιρροή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κύριας υπηρεσίας που διαδέχθηκε την KGB της σοβιετικής εποχής.

Ο Κλεπάτς επέκρινε επίσης αυτό που χαρακτήρισε ως υπερβολική εξάρτηση της Ρωσίας από την Κίνα και ανέφερε ότι η έλλειψη συντονισμού στις νομισματικές, δημοσιονομικές και βιομηχανικές πολιτικές συνέβαλε στην φετινή οικονομική επιβράδυνση.

«Η ποιότητα της διακυβέρνησης επιδεινώνεται σχεδόν συνεχώς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «λαμβάνονται συνεχώς αποφάσεις που έχουν εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο αιτιολόγησης, αλλά μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνέπειες».