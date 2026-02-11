Ρωσία: Δεν θα παραβιάσουμε τα όρια για τα πυρηνικά όσο δεν το κάνουν οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, διαμήνυσε σήμερα, Τετάρτη (11/02), πως η χώρα του δεν θα παραβιάσει τους όρους της συνθήκης New START για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, εφόσον πράξουν το ίδιο και οι ΗΠΑ.

Η συνθήκη μεταξύ των δύο μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων έχει επίσημα λήξει από τις 5 Φεβρουαρίου, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όσον αφορά στις προσθέσεις τους για το μέλλον.

Μετά τη λήξη της ισχύος της, ειδικοί είχαν προειδοποιήσει πως ο κόσμος μπορεί να είναι μπροστά σε μία νέα ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας εμφανίστηκε κατευναστικός.

«Η Ρωσία θα συνεχίσει να τηρεί τα όρια για τους πυραύλους και τις κεφαλές που ορίζονται στην πυρηνική συνθήκη New START με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έληξε την περασμένη εβδομάδα, εφόσον η Ουάσινγκτον συνεχίσει να κάνει το ίδιο» είπε.