Ρωσία-Ουκρανία: Ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου - 175 οπλίτες και 7 άμαχοι επέστρεψαν, είπε ο Ζελένσκι

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) με την κάθε πλευρά ν’ ανταλλάσσει σήμερα 175 αιχμαλώτους, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Διαβάστε ακόμα: Πούτιν: Προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία για το Πάσχα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία υποδέχτηκε σήμερα 175 οπλίτες της και επτά άμαχους που απελευθέρωσε η Ρωσία και τόνισε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες υπερασπίστηκαν την χώρα τους σε διαφορετικά μέτωπα από την ανατολή μέχρι το νότο, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς κρατούνταν στη Ρωσία από το 2022.
 

 

ΚΟΣΜΟΣ