Ρωσία: Στον «πάγο» οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, δείχνει Ευρώπη ως υπαίτιους

Σε «παύση» βρίσκονται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα επεσήμανε πως καμία ημερομηνία δεν έχει οριστεί για μια προσεχή σύνοδο για συνομιλίες, ενώ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι εμποδίζουν μια διαδικασία στην οποία, όπως είπε ο εκπρόσωπός του, παραμένει ανοιχτή η Μόσχα.

«Οι δίαυλοι επικοινωνίας υπάρχουν, είναι καλά εδραιωμένοι. Οι διαπραγματευτές μας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω αυτών των διαύλων, αλλά προς το παρόν μπορούμε μάλλον να μιλάμε για μια παύση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ρωσία: «Είμαστε έτοιμοι για ειρηνικό διάλογο»

«Η ρωσική πλευρά παραμένει έτοιμη να ακολουθήσει το μονοπάτι του ειρηνικού διαλόγου. Ωστόσο το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι το εμποδίζουν αυτό είναι πράγματι αλήθεια», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Συνομιλίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα φέτος δεν επέτρεψαν πραγματική πρόοδο, πέραν μιας συμφωνίας για ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου.

Ο Πεσκόφ σημείωσε εξάλλου σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές ανησυχίες για τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας που άρχισαν σήμερα πηγάζουν από «συναισθηματική φόρτιση» και εχθρότητα προς τη Ρωσία.

Οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες υποφέρουν από «συναισθηματική φόρτιση», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σημειώνοντας ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για αυτές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι δύο χώρες άρχισαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με την ονομασία «Zapad» και πρόσθεσε ότι σε αυτά θα περιλαμβάνονται ασκήσεις και στις δύο χώρες και στη Θάλασσα της Βαλτικής και του Μπάρεντς.