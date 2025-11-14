Ρωσία: «Θετική» για σύνοδο κορυφής με ΗΠΑ στη Βουδαπέστη υπό... προϋποθέσεις

Η Ρωσία εμφανίζεται ανοιχτή στην ιδέα μιας συνόδου κορυφής με τις ΗΠΑ στη Βουδαπέστη, εφόσον αυτή προετοιμαστεί σωστά και βασιστεί στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι επαφές μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο θα συνεχιστούν, αν χρειαστεί.
Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι η σύνοδος κορυφής επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον περασμένο μήνα, αλλά ο Τραμπ την ακύρωσε λίγο αργότερα, λέγοντας ότι δεν ήθελε αυτή να είναι χάσιμο χρόνου.
