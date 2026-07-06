Στόχος ρωσικής επιδρομής με βαλλιστικούς πυραύλους έγινε το Κίεβο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (06/07) με συνέπεια τρεις άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε μέσω Telegram: «Δυστυχώς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν» ενώ νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι «ο εχθρός εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους».

Νεότερος απολογισμίός κάνει λόγο για τουλάχιστον δέκα νεκρούς.

Στην ίδια την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, καταμετρώνται 9 νεκροί και 46 τραυματίες, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησής της, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από την πλευρά του τόνισε πως επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα.

Κατόπιν, ο δήμαρχος έκανε λόγο για πολυκατοικία η οποία υπέστη ζημιές στη συνοικία Ποντίλσκι, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους ψηλότερους ορόφους, για πυρκαγιές σε αποθήκη και άλλα ακίνητα.

Συνολικά, τραυματίστηκαν «7 άνθρωποι» στην πρωτεύουσα, δύο εκ των οποίων διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, συνόψισε ο δήμαρχος Κλίτσκο λίγο πριν από τις 04:20.

Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, στην Μπουτσάνσκι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, έξι από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κιέβου Μικόλα Καλάσνικ.