Ρώσοι εθνικιστές ζητούν από τον Πούτιν κλιμάκωση του πολέμου: Τα ουκρανικά drones πιέζουν το Κρεμλίνο

Κλιμάκωση του πολέμου με την Ουκρανία προτείνουν στον Βλαντιμίρ Πούτιν οι Ρώσοι σκληροπυρηνικοί, εξοργισμένοι από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones και αγανακτισμένοι από την αθέτηση, όπως λένε, της υπόσχεσης των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης με ευνοϊκούς όρους για τη Ρωσία.

Οι προτροπές για πιο σκληρά μέτρα δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι εθνικιστικές φωνές ζητούν εδώ και καιρό να γίνει γενική επιστράτευση, να καταστραφεί η κυβερνητική συνοικία του Κιέβου, να δολοφονηθεί ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και να πραγματοποιηθούν επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών εργοστασίων κατασκευής drones. Ορισμένοι σκληροπυρηνικοί έχουν μάλιστα καλέσει τον επικεφαλής του Κρεμλίνου να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε απομακρυσμένους στόχους αυτόν τον μήνα -με στόχο τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και την Κριμαία, καθώς και οι δύο, σύμφωνα με τη Ρωσία, φονικές επιθέσεις εναντίον επιβατικών λεωφορείων- έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τέτοιες απαιτήσεις.

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Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ολοένα και πιο έντονη ρητορική αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για την εμβέλεια και τον αντίκτυπο των επιθέσεων με drones που γίνονται από την Ουκρανία, καθώς και μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το πώς η Ρωσία μπορεί να αμυνθεί, συνεχίζοντας παράλληλα να επιδιώκει τους πολεμικούς της στόχους σε μια σύγκρουση που η ίδια ξεκίνησε το 2022.

«Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αρχίσουμε να πολεμάμε στα σοβαρά; Ο πόλεμος σημαίνει νίκη με κάθε κόστος. Οι Ουκρανοί βρίσκονται σε πόλεμο, οπότε πολεμούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν», δήλωσε ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, ένας εθνικιστής μεγιστάνας, μετά την ουκρανική επίθεση που έβαλε φωτιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα.

«Γιατί δεν χρησιμοποιούμε πυρηνικά όπλα, τα οποία οι πρόγονοί μας ανέπτυξαν και αποθήκευσαν με όλη τη δύναμη του έθνους ακριβώς για αυτόν τον σκοπό;», διερωτήθηκε.

Εκκλήσεις να εγκαταλειφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Ορισμένοι εθνικιστές σχολιαστές παροτρύνουν τη Μόσχα να υιοθετήσει αυτό που χαρακτηρίζουν ως αποτελεσματικές στρατιωτικές και διπλωματικές τακτικές του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ιστολόγιο «Obsessed by War», με πάνω από 650.000 ακολούθους, έχει ζητήσει να καταστούν οι μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας ακατοίκητες μέσω βομβαρδισμών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι έχει έρθει η ώρα να εγκαταλειφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και να επιδιωχθεί η πλήρης καταστροφή του ουκρανικού κράτους.

«Η έναρξη συστηματικών αεροπορικών επιθέσεων κατά της Μόσχας από την (ουκρανική) χούντα δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το πράσινο φως από την Ουάσινγκτον. Και γιατί ο Τραμπ έδωσε στον Ζελένσκι τέτοιο πράσινο φως; Η απάντηση είναι πολύ απλή – το Ιράν είχε τον Τραμπ στο χέρι, και αναγκάστηκε να υπογράψει μια ταπεινωτική συμφωνία», δήλωσε ο εθνικιστής μπλόγκερ Γιούρι Μπαράντσικ, ο οποίος έχει σχεδόν 90.000 ακολούθους.

«Τώρα πρέπει να ξεσπάσει γρήγορα σε κάποιον… Οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή – είτε θα πάρουμε το πάνω χέρι από τον Τραμπ, είτε θα πάρει αυτός το πάνω χέρι από εμάς», δήλωσε ο Μπαράντσικ στο Telegram.

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Πηγές κοντά στο Κρεμλίνο αναφέρουν ότι ο Πούτιν μπορεί να ανεχθεί τέτοια ρητορική. Βρίσκεται στην κορυφή ενός αυστηρά ελεγχόμενου πολιτικού συστήματος που έχει χτίσει τα τελευταία 26 χρόνια και οι εθνικιστές μπλόγκερ πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες.

Οι αναλυτές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι τέτοιες δηλώσεις μπορούν ακόμα να περιπλέξουν τη λήψη αποφάσεων, καθώς πυροδοτούν το δημόσιο αίσθημα και δημιουργούν προσδοκίες για μια πιο εκτεταμένη στρατιωτική εκστρατεία, ακόμη και αν η Μόσχα εξακολουθεί να επιθυμεί να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιθανής διπλωματικής λύσης.

H στάση του Κρεμλίνου στις πιέσεις των σκληροπυρηνικών

Μέχρι στιγμής, το Κρεμλίνο κρατάει ουδέτερη στάση, αποφεύγοντας τις εκκλήσεις των σκληροπυρηνικών να εγκαταλειφθούν οι διαπραγματεύσεις, παρόλο που τρεις υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι δεν τήρησε τις ειρηνευτικές προτάσεις που είχε υποβάλει πέρυσι κατά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν απέφυγε επίσης να υποστηρίξει τις πιο ακραίες προτάσεις των εθνικιστών, αν και το Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε τον Απρίλιο, με σαφή τρόπο, τις διευθύνσεις εργοστασίων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που, όπως ισχυρίστηκε, κατασκευάζουν drones για την Ουκρανία, σε μια κίνηση που φαινόταν να αποτελεί προειδοποίηση ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προανήγγειλε επίσης μια κλιμάκωση τον περασμένο μήνα, όταν δήλωσε ότι η Μόσχα σκόπευε να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο. Ακολούθησαν εντονότερες βομβιστικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και μία κατά την οποία ένα μοναστήρι 1.000 ετών στο Κίεβο που υπέστη σημαντικές ζημιές.

Προς το παρόν, ο Πούτιν φαίνεται να θεωρεί σωστή την τρέχουσα στρατηγική. Την Τρίτη, δήλωσε στους αποφοίτους της στρατιωτικής ακαδημίας ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην κατάληψη της πόλης Κοσταντινίβκα στην ανατολική Ουκρανία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς.

Επίσης, ανέφερε ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη που είναι εχθρικές προς τη Ρωσία φαίνεται ότι επισκιάζονται πιθανώς από τους αντιπάλους τους, τους οποίους χαρακτήρισε ως πιο λογικούς.

«Αυτοί που θέλουν να αποκαταστήσουν τις κανονικές σχέσεις μαζί μας, να σταματήσουν αυτή την ατέρμονη προσπάθεια για στρατηγική ήττα της Ρωσίας, κερδίζουν έδαφος. Όλα θα πάνε τελικά καλά», δήλωσε ο Πούτιν.