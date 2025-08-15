Ο Λαβρόφ στην Αλάσκα με φούτερ «ΕΣΣΔ» πριν τη σύνοδο Τραμπ – Πούτιν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη "ΕΣΣΔ" στα ρωσικά.

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Η σύνοδος κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).

