«Ρωσοφοβία και μιλιταριστική υστερία»: Η ρωσική πρεσβεία απαντά στη Βρετανία για το κατασκοπευτικό πλοίο

«Γνωρίζουμε τι κάνετε και είμαστε έτοιμοι», είπε εχθές το Λονδίνο στον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τον εντοπισμό του ρωσικού κατασκοπευτικού πλοίου Yantar κοντά στα βρετανικά ύδατα. Ωστόσο, σήμερα η ρωσική πρεσβεία αρνείται την κατηγορία.

Μάλιστα, κατηγόρησε την βρετανική κυβέρνηση για «ρωσοφοβία» και «μιλιταριστική υστερία». Η πρεσβεία, όπως μεταφέρει το maritime-executive.com, ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο να «αποφύγει να λάβει οποιαδήποτε καταστροφικά μέτρα που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κρίση στην ευρωπαϊκή ήπειρο».

Υπενθυμίζεται ότι, η Ρωσία ήρθε ξανά στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, με κατηγορίες από την Πολωνία. Ο Τουσκ, έκανε λόγο για άτομα που χρηματοδοτούνται από τη Ρωσία ανατίναξαν τις ράγες μιας στρατηγικής σιδηροδρομικής γραμμής στην ανατολική Πολωνία.

Η απώλεια ζωών αμάχων αποτράπηκε χάρη στην έγκαιρη ανίχνευση των κενών στη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με τις αρχές. Σε απάντηση, η πολωνική κυβέρνηση έκλεισε το τελευταίο ρωσικό προξενείο στη χώρα, κατηγόρησε τη Ρωσία για κρατικό τρομοκρατία και συνέλαβε τέσσερις υπόπτους. Η αναζήτηση επιπλέον υπόπτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Britain releases images of the Russian spy ship on the edge of UK waters that aimed lasers at RAF pilots



“We see you, we know what you’re doing and if the Yantar travels south thus week we are ready,” @JohnHealey_MP says pic.twitter.com/tKUBHCDN4U — Deborah Haynes (@haynesdeborah) November 19, 2025

Βρετανία για κατασκοπευτικό πλοίο: «Έστρεψε λέιζερ εναντίον πιλότων της Βασιλικής Αεροπορίας»

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar είχε και στο παρελθόν συγκρούσεις με τις βρετανικές δυνάμεις, αλλά αυτή τη φορά «το παράκανε», σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο φέρεται να έστρεψε λέιζερ εναντίον πιλότων της Βασιλικής Αεροπορίας στα ανοικτά των ακτών της βόρειας Σκωτίας, δημιουργώντας πραγματικό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια και προκαλώντας έντονη αντίδραση από τη βρετανική κυβέρνηση.

Κάποια στιγμή τις τελευταίες εβδομάδες, το Βασιλικό Ναυτικό έστειλε μια φρεγάτα τύπου 23 και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας επιτήρησης P-8A Poseidon για να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες του Yantar, ενός υποβρύχιου κατασκοπευτικού σκάφους που ανήκει στην Κεντρική Διεύθυνση Ερευνών Βαθέων Υδάτων (GUGI) του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.

Η διεύθυνση αυτή χειρίζεται τα άκρως απόρρητα μίνι υποβρύχια της Ρωσίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να καταδύονται σε μεγάλο βάθος για ειδικές αποστολές, όπως η τοποθέτηση υποβρύχιων αισθητήρων και η παραβίαση κρίσιμων υποδομών. Το Yantar είναι μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη ενός επανδρωμένου υποβρυχίου, του Project 16810 Rus-class, το οποίο έχει σκάφος από τιτάνιο και μπορεί να φτάσει σε βάθος 20.000 ποδιών.

