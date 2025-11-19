Λονδίνο σε Πούτιν: «Είμαστε έτοιμοι» – Ρωσικό πλοίο στα βρετανικά ύδατα

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τον εντοπισμό του ρωσικού κατασκοπευτικού πλοίου Yantar κοντά στα βρετανικά ύδατα για δεύτερη φορά μέσα στο 2025.

«Σας βλέπουμε. Γνωρίζουμε τι κάνετε. Και αν το Yantar κατευθυνθεί νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χίλι. Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχουν ήδη στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση που το πλοίο αλλάξει πορεία.

Επικίνδυνη ενέργεια με λέιζερ

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό, το Yantar βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας, στο όριο των βρετανικών υδάτων, και χρησιμοποίησε λέιζερ εναντίον αεροσκαφών της RAF που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του.

Ο Χίλι χαρακτήρισε την ενέργεια «ιδιαίτερα επικίνδυνη», σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο πλοίο προχώρησε σε τέτοια δράση εναντίον βρετανικών δυνάμεων.

The Defence Secretary @JohnHealey_MP this morning confirmed that a Russian spy ship – the Yantar – is on the edge of UK waters, north of Scotland, having entered the UK’s wider waters over the last few weeks.



This is a vessel used for gathering intelligence and mapping… pic.twitter.com/GO6LXVAfgU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 19, 2025

Ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι τροποποίησε τους κανόνες εμπλοκής του Πολεμικού Ναυτικού, ώστε οι βρετανικές δυνάμεις να μπορούν να παρακολουθούν πιο στενά τις δραστηριότητες του Yantar.

Υπενθύμισε ότι είναι η δεύτερη φορά που το πλοίο εισέρχεται στα βρετανικά ύδατα, καθώς είχε εντοπιστεί και τον Ιανουάριο στη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα.

Ρωσικό πρόγραμμα δολιοφθοράς

Ο Χίλι υπογράμμισε ότι το Yantar αποτελεί μέρος ενός ρωσικού στόλου που έχει σχεδιαστεί για να απειλεί τις υποθαλάσσιες υποδομές της Βρετανίας και των συμμάχων της. Όπως εξήγησε, πρόκειται για πρόγραμμα που επιτρέπει παρακολούθηση σε καιρό ειρήνης και δολιοφθορά σε καιρό πολέμου.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στο Λονδίνο. Στην Ευρώπη, αξιωματούχοι προειδοποιούν για πιθανή επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την ήπειρο, ενώ ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, Βίσλαβ Κούκουλα, έκανε λόγο για «προπολεμική κατάσταση».

«Ψυχρός Πόλεμος 2.0»

Μιλώντας σε πολωνικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο Κούκουλα τόνισε ότι η περίοδος που διανύουμε θυμίζει τον Ψυχρό Πόλεμο και ότι η Πολωνία, μαζί με το ΝΑΤΟ, πρέπει να επενδύσουν σημαντικά στις αμυντικές δυνατότητες.

«Κάθε επίθεση εναντίον κρατών του ΝΑΤΟ θα έχει αποφασιστική αντίδραση και μεγάλο κίνδυνο για τον επιτιθέμενο», δήλωσε.

Ο Πολωνός στρατηγός προειδοποίησε ότι οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις και πράξεις σαμποτάζ στη χώρα του δείχνουν πως «ο εχθρός προετοιμάζεται για πόλεμο». Στόχος, όπως είπε, είναι να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση και στους θεσμούς ασφαλείας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Πολωνία διαθέτει όλα τα μέσα για να απαντήσει σε τέτοιες απειλές, είτε συμμετρικά είτε ασύμμετρα.